Selv om arbejdet på Lyngby Station er færdigt til august, vil Aarsleff beholde arbejdspladsens faciliteter for bedre at kunne betjene de arbejdspladser, som til efteråret vil være at finde på Buddingevej. Foto: Lars Schmidt

Letbanens store arbejdsplads bliver 28 måneder længere på stationen

Årsagen er ikke, at arbejdet på stationen er forsinket, men at Aarsleff vil bruge arbejdspladsen til at betjene de anlægsarbejder, som fra efteråret vil finde sted på Buddingevej.

"Selve arbejdspladsen forbliver på Lehwaldsvej i hele den periode, vi har ret til at opretholde den, således at arbejdspladsen også kan betjene de anlægsarbejder, som fra efteråret går i gang på Buddingevej," forklarer Jeanette Dollerup Nørgaard, kommunikationsmedarbejder i Hovedstadens Letbane:

Letbaneselskabet oplyser, at alle disse delarbejder hele tiden har været en del af det samlede arbejde, og nu er rækkefølgen for udførelsen af disse delarbejder planlagt.

"Denne planlægning bevirker, at selve arbejdspladsen forbliver for at kunne betjene det samlede arbejde i området. Med andre ord: Der skal ikke udføres flere eller andre arbejder i området end hidtil forventet, men det er blot et spørgsmål om at beholde en arbejdsplads med faciliteter tæt på arbejdsområdet," siger Jeanette Dollerup Nørgaard.

NB!

I avisartiklen i Det Grønne Område skrev vi, at byggepladsen forlænges fire måneder til udgangen af 2020. Det var forkert. Vi beklager.