Det bliver på strækningen her - fra Jernbanepladsen frem mod Klampenborgvej - at arbejdet står på i det næste halve år. Foto: Lars Schmidt

Letbanen i gang på Lyngby Torv: Her bliver der spærret

Det sker på Lyngby Torv fra Jernbanepladsen og frem mod Klampenborgvej. Strækningen vil være spærret af for biler frem til starten af maj 2021, og naboerne kan godt forvente en masse larm.

Helt centralt i Lyngby går man nu i gang med de indledende øvelser til at lægge skinner til den kommende letbane.

"Arbejdet vil periodevis være støjende, men det udføres inden for almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18. Gennemkørsel vil ikke være mulig, mens arbejdet står på, men der vil gennem hele perioden være gående adgang til bygningerne og butikkerne langs Lyngby Torv," skriver letbaneselskabet og entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S.