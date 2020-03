Det var nødvendigt for kommunens medarbejdere at dirigere trafikken, for langt fra alle havde forstået, at de ikke måtte køre under viadukten. Foto: Lars Schmidt

Letbanen: Viadukten spærret, men bilerne kører stadig igennem

"Der er opsat skiltning som viser omkørselsruterne. Da busser fortsat skal kunne komme gennem viadukten, er der ikke fysisk spærret af på vejen. Forvaltningen er opmærksom på at der fortsat er biler, som kører gennem viadukten. Forvaltningen har derfor foretaget en fornyet gennemgang af strækningen for at vurdere, hvordan yderligere skiltning kan gøre det tydeligt for bilisterne, at de ikke må køre gennem strækningen," forklarer Jacob Holm Hansen, kommunikationskonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Masser af personbiler valgte tirsdagen igennem at se stort på spærringen. Overtrædelserne var så mange, at kommunen sendte medarbejdere i gule veste på gaden for at dirigere trafikken, og samtidig blev der besluttet nye tiltag for at besværliggøre forholdene for personbilisterne.