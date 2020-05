Håndværkerne har brudt igennem muren og er nu i gang med at støbe bunden og væggene i fodgængertunnellen under banelegemet.

Artiklen: Letbanen: Så er der hul igennem under stationen

Håndværkerne er godt i gang med at lave fodgængertunnellen mellem Lehwaldsvej og Jernbanepladsen.

Når tiden kommer, vil man igen kunne gå fra den sydlige side af banelegemet ved Lyngby Station til den nordlige - fra Lehwaldsvej og til Jernbanepladsen. Og man kommer fra syd til nord via den cykelkælder, kommunen lavede for et par år siden.