Letbanen: Kun ét farbart spor på Klampenborgvej

I forbindelse med etableringen af den kommende letbane er Lyngby-Taarbæk Forsyning i gang med at omlægge vand-, spildevand- og regnvandsledninger. Imens arbejdet langs Klampenborgvej i krydset ved Kanalvej bliver gjort færdigt, bevæger arbejdet sig ud ad Klampenborg mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej. Dette arbejde vil forløbe i det næste halve års tid, og det for konsekvenser for antallet af spor på Kampenborgvej.

"Trafikken på Klampenborgvej bliver omlagt til ét spor i hver retning. Der vil være en hastighedsbegrænsning på 40 km/t langs hele anlægsarbejdet mellem Kanalvej og Lundtoftegårdsvej. Firskovvej lukkes for indkørsel fra Klampenborgvej. Det vil fortsat være muligt at køre fra Firskovvej ud på Klampenborgvej, men kun mod nord ud mod motorvejen. Den vestlige indkørsel fra Klampenborgvej til Kornagervej over for Sorgenfrigårdsvej bliver lukket for ind- og udkørsel i forbindelse med anlægsarbejdet. Kørsel til og fra Kornagervej, Agervang og Torsvang skal ske via den østlige indkørsel til Kornagervej," skriver altså Lyngby-Taarbæk Forsyning i en pressemeddelelse.