Letbanen: Kommunen ansætter to for at få styr på vejarbejdet ved letbanen

Kommunen ansætter to medarbejdere i to år for at sikre, at der er styr på sikkerheden ved letbanens lokale arbejdspladser.

29. marts 2021

Der er ikke blevet råbt højt hurra over skiltningen og fremkommeligheden omkring det ledningsarbejde langs den kommende letbanes rute. Det er heller ikke blevet bedre af, at letbanearbejdet er gået i gang.

Der er masser af plads til forbedringer, mener man blandt politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, og det har man fået overbevist hele kommunalbestyrelsen om, som nu har nikket ja til at ansætte to medarbejdere til at få styr på sikkerhed, skiltning og fremkommelighed langs letbanen.

Der sættes 1,3 mio. kroner af, og de to medarbejdere ansættes midlertidigt i to år, har kommunalbestyrelsen besluttet.

Helt tilbage i november og december 2020 diskuterede man i udvalget, hvordan fremkommeligheden og trafiksikkerheden under vejarbejder kunne forbedres.

Det var især foranlediget af anlægsarbejdet i Lyngby vest i, i området omkring Buddingevej, hvor en række ledningsejere samt Hovedstadens Letbane var i gang i området.

"Det er i grunden entreprenørens ansvar at sikre en ordentlig skiltning og fremkommelighed på baggrund af kommunens godkendte trafikløsninger ved vejarbejde," forklarer formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF):

"Udvalgets oplevelse var, at det ikke lykkedes. Skiltningen var mangelfuld. Den kom for sent op, og der var ikke kommunikeret godt nok med naboer og skole. Derfor så vi udvalget gerne, at forvaltningen tog en større opgave på sig i forhold til at sikre, at der var tjek på sikkerhed og skiltning, inden gravarbejder begynder."

Kaotiske tilstande Ordningen med de to medarbejdere evalueres efter et år.

Meningen er, at man fra kommunens side får mulighed for tættere at følge det arbejde, entreprenørerne laver.

"Vi oplevede inden jul, at der var alt for kaotiske tilstande i Lyngby vest, og at naboerne ikke havde fået ordentligt besked om arbejdet, inden det gik i gang," forklarer Sigurd Agersnap:

"Det skabte en dårlig trafikafvikling og farlige situationer, og derfor har vi prioriteret ressourcer til at forvaltningen i fremtiden kan følge tættere op på entreprenørernes arbejde, sikre at skiltning og forgænger felter er på plads inden vejen graves op, og i det hele taget bidrage med bedre trafikløsninger. Det løser ikke alle irritationer, som der er med vejarbejde, men det gør, at vi bedre kan være på forkant, og undgå nogle af de farlige situationer vi har set," siger han - og slutter:

"Det vil altid være irriterende med vejarbejde og omvejskørsel, men der skal simpelthen være styr på trafiksikkerheden, så alle kan færdes trygt, og der skal være en ordentlig skiltning, så folk kan finde rundt. Det har ikke været tilfældet for alle entreprenører i kommunen, og det tager vi nu konsekvensen af."