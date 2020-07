Letbane-togmodel er kommet på museum

"Der er stadig nogle år til, letbanen åbner, og det kan måske være svært at forestille sig, hvordan det kommer til at se ud, når letbanen står færdig. Med en 1:1 model af et af de kommende tog bliver det nu muligt at få en fornemmelse af, hvordan det bliver at køre med letbanen. Nu venter nogle år med byggerod og trafikale udfordringer - men når letbanen er færdig, får vi en ny, effektiv og miljørigtig trafikløsning, der binder den kollektive trafik sammen på tværs af S-togslinjerne og gør det nemt og hurtigt at komme rundt i hovedstadsområdet," siger Trine Græse, som er borgmester i Gladsaxe og formand for letbanekommunernes borgmesterforum.