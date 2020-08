Lejligheder sparer 25 pct. på elforbruget

Andelsboligforeningen Lyngby Ports over 100 lejligheder klimaoptimeret med solceller på taget

Over 200 beboere i Andelsforeningen Lyngby Port har fået et mere klimavenligt energiforbrug med solceller på taget og LED belysning på fællesarealerne.

Det er SustainSolutions, der administrerer PKA's grønne energifond, der har udført og finansieret projektet, der bliver betalt tilbage over 10 år.

"Vi har mange unge studerende i vores andelsforening og opbakningen til grønne tiltag er stor, men samtidig er pengene små. Så denne løsning, hvor energibesparelsen kan bruges til at betale af på anlægget er et fantastisk koncept. Når projektet er betalt tilbage, vil vi have ekstra penge i budgettet i mange år fremover," siger Annette Grif.