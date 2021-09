Jakob Jermiin, Hasse Kuhn, Jørgen Hvidemose og Klaus Møller er sammen med de 43 spillere de centrale figurer i legendernes opgør på Lyngby Stadion. Foto: Mikael Østergaard

Legendernes kamp på Lyngby Stadion: Håbet er 1500 tilskuere

Få et gratis gensyn med 43 spillere og to trænere, der har givet Lyngby Boldklubs publikum et utal af oplevelser igennem de seneste 50 år. I pausen præsenteres desuden en række tidligere førsteholdsspillere, der har lagt fodboldstøvlerne på hylden af den ene eller anden grund.

Det Grønne Område - 09. september 2021 kl. 18:00 Af Mikael Østergaard

Fejringen af Lyngby Boldklubs 100-års jubilæum har været længe undervejs på grund af corona. Først blev nytårskuren aflyst, så måtte receptionen den 30. marts udskydes og siden måtte både det planlagte 24 timers Le Mans-fodboldstævne og den store Lyngby-fest aflyses.

Men alt kommer til den, der har tålmodighed til at vente.

Jubilæumsfestlighederne starter fredag den 10. september kl. 18.30 med en opvisningskamp mellem to hold spækket med Lyngby-legender gennem mere end 50 år. Der er gratis adgang, og dørene åbner kl. 17.30. Spillerne præsenteres kl. 18.15, og i pausen præsenteres tidligere førsteholdsspiller, som af den ene eller anden grund ikke kan spille mere.

Kampen afvikles som en normal førsteholdskamp med fan-bar, de berømte Lyngby-pølser og salg i boderne.

Mændene bag arrangementet er Klaus Møller og Jakob Jermiin.

"Vi har haft mange ideer oppe at vende: Det nuværende førstehold mod et old boys hold fra Lyngby, en kamp mod spillere fra det Arsenal-hold, som Lyngby mødte i en showkamp i Idrætsparken i 1979, og en kamp mellem Lyngby og et hold med spillere fra de lokale klubber. Men i juni valgte vi at lægge os fast på en kamp mellem to Lyngby-hold, hvor vi kan præsentere over 40 legender og dermed hylde de spillere, der har givet os så mange oplevelser", forklarer Klaus Møller.

Jakob Jermiin supplerer:

"Mange yngre Lyngby-fans har hørt om spillerne fra 80'erne, men har ikke set dem spille. Det får de nu mulighed for. Det største problem var at udvælge spillerne til de to hold. Siden 1970 har over 500 spillere repræsenteret klubbens førstehold, så hvem skulle vi vælge? Det krævede et stort sorteringsarbejde, inden vi havde en bruttoliste. Heldigvis mødte vi stor opbakning, da vi ringede rundt, selv om enkelte måtte sige nej tak, fordi kalenderen ikke giver dem mulighed for at spille".

To legender over 75 år Alderspræsidenter - og anførere til legendekampen - er Jan Lorentzen (306 kampe) og Søren 'Målmand' Jensen (330 kampe). De er begge over 75 år og har bedt om kun at skulle spille 10 minutter. Den mange år yngre Michael Spangsborg har proklameret, at han vil spille de sidste fem minutter, da Jørgen Hvidemose i 1983 udskiftede ham kort før tid i den sidste kamp i Herning.

I den yngre ende finder man navne som Mathias Tauber, Jeppe Brandrup, Jesper Christjansen, Morten Nordstrand, Andreas Havlykke og Christian Holst, der stoppede karrieren for ikke så mange år siden og stadig har friske ben.

Cheftrænere for de to hold er Hasse Kuhn og Jørgen Hvidemose, der begge har trænet Lyngbys førstehold. Jørgen Hvidemose er Lyngbys mest vindende træner med en DM-titel og to pokaltitler, og han forudser kun ét problem:

"Hva' gør man som træner, når man har 22 spillere, der vil spille hele tiden og ikke vil udskiftes?

Håber på 1.500 tilskuere Arrangørerne er spændt på, hvor mange der dukker op på Lyngby Stadion.

"Vi håber på 1.500 tilskuere", lyder buddet fra Jakob Jermiin og Klaus Møller, der glæder sig over, at mange frivillige har tilbudt at give en hånd med til de praktiske opgaver.

Jakob Jermiin er for en aften tilbage i sin gamle rolle som speaker, og førsteholdets mangeårige holdleder, Henrik 'Lux' Sørensen, går forrest med klubfanen, når holdene går på banen.

Kampen spilles over 2x35 minutter, og i dagene efter kampen bliver spillernes trøjer med navn bortauktioneret af fangruppen Lyngby Fans.

Lyngby 1 Henrik Christensen, Ole Hoff Jensen, Jan Kierulf, Mathias Tauber, Jeppe Brandrup, Thomas Larsen, Henrik Bo Larsen, Frank Christensen, Michael Schäfer, Michael Christophersen, Peter Nielsen, Jesper Christjansen, Carsten Fredgaard, Bent Christensen, Christian Ulrik Hansen, Klaus Berggreen, Jan Lorentzen, Michael Spangsborg, Flemming Christensen, Henrik Jørgensen, Søren Hermansen og Andreas Havlykke. Cheftræner Jørgen Hvidemose.

Lyngby 2 Søren 'Målmand' Jensen, Morten Hedegaard (GK, Claus Kuno Christiansen, Patrick Kuklinski, Rasmus Marvits, Poul Larsen, Ulrich Vinzents, Peter Packness, John Helt, Christian Magleby, Erik Larsen, Henrik 'Store' Larsen, Johnny Vilstrup, Morten Nielsen, Morten 'Gummi' Juul Hansen, Stefan Bidstrup, Ugo de Lorenzo, Michael Lyng, Miklos Molnar, Christian Holst og Morten Nordstrand. Cheftræner Hasse Kuhn.

Assistenttrænere: Erik Christensen og Dennis Foss Nielsen.

Holdledere: Torben Nielsen, Per Gotfredsen, Arne Svendsen, Martin Felbo og Henrik 'Lux' Sørensen.

I pausen hyldes Tom Olczyk, Tom Vilmar, Michael Gothenborg, Piotr Haren, Mads Aafeldt, Thomas Rytter, Klaus Jensen, John Frandsen, Kim Larsen, Martin Birn og mange flere.