Lederpris går til LG Gymnastik

Det Grønne Område - 01. oktober 2021 kl. 06:36

Mogens Preisz Idrætslederpris går i år til Claus Thomsen fra LG Gymnastik.

Prisen bliver givet af Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL), der er idrættens talerør i kommunen. Prisen er skænket af Lyngby Taarbæk Kommune i anledning af FIL´s 50 års jubilæum og er en vandrepris, der hvert år uddeles til en idrætsleder, som med fairness og uselviskhed har ydet en stor indsats for sin idrætsforening, og denne gang gik prisen altså til Claus Thomsen. I indstilningen til prisen står der blandt andet:

"Sport og foreningsidræt har været omdrejningspunktet for hele Claus' liv. Det hele startede med, at hans gymnastikfar meldte ham ind i 'Gymnastik og Svømmeforeningen Hermes' præcis på den dag, hvor Claus blev født. I Claus' tid som aktiv redskabsgymnast var han med til at vinde adskillige danmarksmesterskaber i drengegymnastik for hold, og gymnastikken bragte ham desuden rundt til opvisninger sammen med Hermesdrengene i ind- og udland i mange år. Som 12-årig valgte han udspring fra vippe og 10-meter tårnspring til som idræt, fordi han syntes, at det mindede meget om gymnastikken. Det varede ikke længe, før han høstede sit første danmarksmesterskab og gennem sin udspringskarriere vandt han i alt 45 Danmarksmesterskaber, og i 1980 deltog Claus ved de Olympiske Lege i 10-meter tårnspring i Moskva med en 10. plads som resultat."

Det blev gymnastikken der kom til at fylde hverdagen. Da Claus Thomsen fik børn kom det til at dreje sig om breddeidrætten og det frivillige foreningsarbejde. Claus har tre døtre, og efter nogle år kastede to af døtrene deres kærlighed over gymnastik og dans i den lokale gymnastikforening: Lyngby og Gentofte Gymnastik. Et par af LG's folk kendte til Claus' idrætsbaggrund, og spurgte ham, om ikke han havde lyst til at hjælpe lidt til som træner i

foreningen. I starten blev det mest på døtrenes gymnastikhold, men inden længe stod han som cheftræner for alle foreningens springhold i Hummeltoftehallen i Lyngby Tårbæk Kommune.

Dette fortsatte Claus med i fire år indtil generationsskiftet i ledelsen og bestyrelsen i LG Gymnastik i 2010. Her tilbød Claus sig først som frivilligt bestyrelsesmedlem og siden 2014 som formand for foreningen. I 2019 valgte Claus at give formands-stafetten videre og følger i dag LG meget aktivt som æresmedlem.Jk