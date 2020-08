??Lyngby er uden tvivl min hjerteklub,? siger Brian Hamalainen. Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Leder efter ny klub: Brian Hamalainen træner med hos Lyngbys superligahold

Brian Hamalainen står for tiden uden klub efter, at Dynamo Dresden rykkede ned fra 2. Bundesliga, og han mistede sin kontrakt. Mens han leder efter ny klub, træner han med barndomsklubbens superligahold. Han er med i ejerkredsen Friends of Lyngby.

13. august 2020

Han er en del af Friends of Lyngby og dermed medejer af superligaklubben. Og nu træner han med klubbens bedste hold, efter at den forgangne sæson i Dynamo Dresden endte med en nedrykning og ingen forlængelse af hans kontrakt.

Brian Hamalainen, som spillede sine ungdomsår i Lyngby Boldklub, som han kom til i 2003 som 14-årig, leder efter ny klub.

I 2011 skiftede han til belgiske SV Zulte Waregem i Jupiler Pro League i 2011. Brian Hamalainen selv er glad for at være hjemme i vante rammer:

"Lyngby er uden tvivl min hjerteklub. Især deres arbejde med de unge spillere beundrer jeg, hvilket jeg jo selv har mærket som ungdomsspiller. Derfor er det også fedt at møde de mange unge spillere, der ligesom jeg træner med førsteholdet.

Brian Hamalainen havde første træningsdag tirsdag sammen med resten af førsteholdet og de mange akademi-spillere, der jævligt træner med. Han fortsætter:

"Det er selvfølgelig en speciel situation, at jeg som ejer træner med førsteholdet. Men jeg skal ikke behandles anderledes end de resterende spillere, hvilket også er den ydmyge og professionelle del af Friends of Lyngby-projektet, jeg faldt for, for sådan har jeg altid oplevet klubben. Derfor var det også en nem beslutning for mig, da jeg blev kontaktet tilbage i 2018."

Som at få en søn tilbage Også cheftræner, Christian Nielsen, glæder sig over at have Lyngby-ejeren hjemme i vante rammer:

"At have Brian hjemme i vante Lyngby-rammer er som at få en søn tilbage. Han er Lyngby-dreng med hjertet og samtidig en dygtig fodboldspiller, og det er to ting, vi altid kan bruge," fortæller Christian Nielsen om den specielle situation.

Brian Hamalainen har spillet 99 antal kampe i den kongeblå Lyngby-trøje. Siden skiftet fra sin barndomsklub Lyngby i 2011 har han spillet af to omgange i Zulte Waregem og KRC Genk inden han tog til tyske Dynamo Dresden. Derudover har han repræsenteret Danmark på alle ungdomsniveauer og er medejer af Lyngby Boldklub som en del af Friends of Lyngby.