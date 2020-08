Lars er ny skoleleder på Billums Privatskole

På første skoledag ringede den gamle håndholdte klokke skoleåret ind som så mange gang før på Billums Privatskole. Denne gang for et helt særligt år, da det er 75 år siden Christian J. Billum i 1946 grundlagde skolen. Alle skolens elever og forældre var samlet i gården, hvor de nye meget spændte 0. klasses elevers skulle bydes velkommen til deres første skoledag.

"Vi er overordentlig glade for, at vi har ansat Lars Elmøe som ny skoleleder på Billums, Lars har et indgående kendskab til både skole og skoleledelse og han har meget stærke resultater bag sig. Lars udfylder på alle punkter, det vi ønsker hos en skoleleder og vi glæder os, allerede på nuværende tidspunkt, rigtig meget over samarbejdet," siger bestyrelsesformand Mette Eismark.