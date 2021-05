Se billedserie I ti måneder har Kit Louise Strand og Annie Holm Jørgensen forsøgt at råbe kommunen op for at fortælle om rotter i hus og have. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Langsommelig rottebekæmpelse: Lokale familier kan ikke råbe kommunen op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langsommelig rottebekæmpelse: Lokale familier kan ikke råbe kommunen op

Familier på Gartnerhaven i Sorgenfri har i næsten et år forsøgt at råbe kommunen op for at gøre opmærksom på, at der er rotter på grunden og under fortovet, der synker

Det Grønne Område - 21. maj 2021 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Det er nu ti måneder siden, at Annie Holm Jørgensen første gang rettede henvendelse til Lyngby Taarbæk kommune, fordi hun havde set en rotte pile hen over sin græsplæne. En rottefænger kom forbi med fælde i form af en metalkasse, som blev opstillet i haven. Ingen rotte gik i fælden, og rottefængeren beroligede Annie Holm Jørgensen med, at der måtte være tale om en enlig rotte. En såkaldt strejfer.

Annie Holm Jørgensen bor i et dobbelthus på Gartnerhaven i Sorgenfri. I huset ved siden af bor hendes datter og svigersøn.

Og også her har de observeret tegn på rotter.

"En dag i august regnede det voldsomt, og min søn så en rotte, som kom ind ad den åbne terrassedør. Til al held blev den nervøs og forsvandt ud igen, da min søn rejser sig op," siger Annie Holm Jørgensens datter, Kit Louise Strand.

I samme periode havde flere beboere på vejen - inklusive Annie og Kit - bemærket, at det var som om, at fliserne på fortovet var ved at synke. Og at gruset omkring chaussestenene forsvandt.

"Jeg blev ved med at fylde op med grus, men det forsvandt ligesom ned i et stort hul," fortæller Kit, der tog kontakt til kommunen 18. august 2020 for at fortælle om problemet. Hun pointerede, at hun frygtede, at der enten var tale om rotter eller et brud på en ledning.

Den 1. september 2020 svarede kommunen, at de vurderede at fortovet var i god og forsvarlig stand. Og at man ikke omlægger fortove, med mindre de ligger "med et opspring på over 3 cm". Samtidig fik beboerne at vide, at de selv skulle bekoste omlægningen, hvis det var noget, de ønskede. Avisen har set korrespondencen.

Men det var bare ikke det, der var problemet. Problemet var, som Kit Louise Strand svarede kommunen, at der er tegn på rotter. Hun så tydelige huller, og at rotterne ifølge hende var i færd med at underminere fortovet.

Efter lidt korrespondance frem og tilbage kommer endnu en rottefænger på besøg.

"Han kunne godt se, at der var et stort hul og sendte noget røg igennem. Men også denne gang lød konklusionen, at vi var heldige, at der ikke var rotter på vores grund," siger Kit.

Nu er det næsten ti måneder siden, at familierne på Gartnerhaven henvendte sig første gang. Og i den periode er jorden sunket så meget, at fliserne og chaussestenene ligger løst. Og det har fået familierne på vejen til at fjerne nogle af chaussestenene, så folk ikke falder i den ujævne fortovsbelægning.

Er tredje gang lykkens gang? For godt en uges tid siden rettede Kit Louise Strand for tredje gang henvendelse til Lyngby-Taarbæk Kommune for at høre, om de dog ikke ville kigge på sagen endnu en gang.

Og det vil kommunen gerne.

"Jeg blev kontaktet af en rottefænger, der ringede og fortalte, at han kunne komme i uge 24. Men tænk, hvor mange rotter, der kan nå at kommer på den tid," siger Kit.

Thomas Hansen er afdelingsleder i Klima- og Forsyning, hvorunder skadedyrsbekæmpelsen ligger. Og han beklager, hvis der ikke er kommunikeret klart nok overfor borgeren.

"Vi har konstateret, at rotterne har gravet sig ud af kloakken på stedet, fordi der er et brud på kloakledningen under jorden. Sagen ligger derfor hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, som har oplyst til kommunen, at de reparerer kloakken i uge 24," siger han.

Rottebekæmpelse er et af kommunens helt store fokusområder, fortæller han.

"Vi har mellem 1500 og 2000 rotteanmeldelser om året, og vi har en aftale med en rottebekæmper, der skal komme indenfor to hverdage, hvis man har anmeldt, at man har set rotter. Er der mistanke om rotter, opsætter rottebekæmperen gift eller fælder. Samtidig skal borgeren ofte selv gøre en indsats, for eksempel fjerne fuglefoder eller reparere kloakken," siger han.

Familierne på Gartnerhaven har en formodning om, at den lange sagsbehandlingstid skyldes besparelser. Eller at man er overgået til et nyt rottebekæmpelsesfirma.

Men det vil Thomas Hansen gerne afkræfte.

"Der er ikke tale om besparelser fra kommunen side. Tværtimod. For det er et fokusområde for kommunen. Når en borger ringer, så kommer vi indenfor få dage, hvor borgeren er til stede. Vi har øget serviceniveauet og kører også ud i weekenderne, hvis der er set rotter indendørs. Rottefængeren indrapporterer direkte til kommunen, og der kan være forhold, der hurtigt skal ændres eller repareres af ejeren af det sted, rotteproblemet stammer fra. Det her forløb er ikke normalt og meget langt," siger Thomas Hansen.