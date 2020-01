Landsretten har talt: Smider Frisørerne i Lyngby ud fra Lyngby Hovedgade

Landsretten vurderer, at overdragelsen af Frisørerne i Lyngby fra Reda Mohamad til sin bror Kassem Mohamad var ugyldig, fordi brødrene ikke fortalte advokat og ejer, at fogedretten ville smide dem ud.

Endnu en dom er nu afgivet i den årelange nabostrid i Lyngby Hovedgade mellem ejer af Frisørerne i Lyngby, Kassem Mohamad, og en række butikker, som længe har ønsket deres nabo smidt ud af sin butik.

I Østre Landsret blev der 6. januar afsagt dom, som siger, at Kassem Mohamad ved udgangen af denne måned skal forlade sin frisørforretning.

Begrundelsen for at smide Kassem Mohamad ud er, at landsretten finder en overdragelse af forretningen ugyldig.

11. oktober 2017 blev Kassem Mohamads bror, Reda, der stod som ejer af forretningen, dømt til at forlade lokalerne, fordi han udeblev fra retten.

Samme dag overdrog Reda Mohamad dog forretningen til sin bror, og det er denne overdragelse, som ejer Aage Godt Carlsen og ejerforeningen ikke mener er gyldig.

Det giver landsretten dem nu ret i.

"Vi er lettede og glade for, at vi nu kan se, at der kommer en løsning på det her problem, og at landsretten har afsagt den kendelse, som den har," siger ejer Aage Godt Carlsen.