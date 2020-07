VSB-pigerne og deres trænere og holdledere blev fotograferet, inden de gik på sommerferie efter et mærkværdigt fodboldforår, der stod i selvtræningens tegn.

Landets syvendestørste klub: Pigefodbold hitter i Virum-Sorgenfri

VSB er den 7.største klub i Danmark for de yngste piger, og resultaterne følger med

Pigefodbold er i rivende udvikling i Virum-Sorgenfri Boldklub. Tal fra Danmarks Idræts Forbund viser, at klubben er den 7. største fodboldklub i Danmark - målt på antallet af pigemedlemmer op til 12 år. I denne aldersgruppe har Virum-Sorgenfri haft en medlemsfremgang på 38 procent fra 2018-2019.

Fremgangen er et resultat af en klar satsning på pigefodbold fra klubbens side. Både hvad angår trænerkapaciteter og fokus på at ligestille pigefodbold med drengefodbold.

Samtidig er pigerne nogle af de dygtigste på Sjælland. Det bedste af de to U14-hold er placeret i Liga2, når efterårssæsonen starter efter den ufrivillige pause fra turneringsbold pga. Covid-19.

Inden efterårssæsonen starter, er VSB's U14-piger inviteret til det prestigefulde stævne for piger, Stensballe Cup i Horsens. Her deltager de bedste pigehold fra hele landet, og talentstævnet kaldes også det uofficielle DM for piger.