Læser undrer sig: Hvorfor plantes der nåletræer i Slotshaven?

Slots- og Kulturstyrelsen svarer på læserens spørgsmål

Det Grønne Område - 03. oktober 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

hvorfor En læser, der jævnligt går tur i Sorgenfri Slotshave, har bemærket, at der inden for de seneste par år er blevet plantet en del stedsegrønne træer og efeu i Sorgenfri Slotshave, der ellers især er kendetegnet ved mange store og gamle løvfældende træer. Primært bøg.

Avisen kontaktede derfor Liv Oustrup, landskabsarkitekt i Slots- og Kulturstyrelsen med ansvar for blandt andet Sorgenfri Slotshave. For er der nogen, der kan svare på det spørgesmål, så er det hende.

"Haven er et romantisk haveanlæg, der er anlagt af en fætter til kronprins Frederik i 1804, efter at denne havde anlagt Frederiksberg Have. Dengang var haven, der hørte til Sorgenfri Slot, kun et lille haveanlæg ned mod Mølleåen, men han udvidede det til det anlæg, vi kender i dag, der går på begge sider af den nuværende Kongevejen. Her er både hjemmehørende arter og mere eksotiske arter. I Sorgenfri Slotshave især bøg. Men også nåletræer," siger hun.

Et kendetegn ved et romantisk haveanlæg er ifølge hende blandt andet, at man går fra noget lyst og ind i noget mere dunkelt og mørkt.

Og at man ikke lige kan se, hvad der ligger rundt om hjørnet.

"Vi har udfordringer med hunde og cyklister, der slider på stierne, selvom man rent faktisk ikke må cykle her. Og der er steder, vi gerne vil beplante for at bevare stedets karakter og for at undgå slid. Bøgetræer trives ikke så godt, hvis de står på et hjørne, hvor de let får skader. Derfor er der valgt taks, som i øvrigt også er at finde andre steder i parken," siger hun.

Desuden er der plantet efeu som bunddække for at holde på jorden og for at signalere, at her skal man ikke gå.

"Vi vil gerne fastholde stiernes bredder," siger Liv Oustrup.

