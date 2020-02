Læs nuancerne i historien om gymnasiums knægtelse af ytringsfriheden

En sag, der startede med et kritisk læserbrev, endte med en advarsel til en elev. Og så rejste der sig ellers en mediestorm mod Lyngby Handelsgymnasium. Arkivfoto

En elevs læserbrev og Lyngby Handelsgymnasiums reaktion herpå betød, at uddannelsesinstitutionen endte i centrum for en mediestorm. Sagen har dog rejst to vigtige spørgsmål om ytringsfrihed og uddannelsesniveau, siger elevrådsformand

Det Grønne Område - 07. februar 2020 kl. 14:02 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyngby Handelsgymnasium endte tidligere på ugen i en sand mediestorm, da handelsgymnasiet gav deres elev Katrine Fischer en advarsel for mobning, som ifølge rektor Pernille Bogø Bach var at finde i et læserbrev i Berlingske.

I læserbrevet skriver hun blandt andet, at hun er træt af "sløve og ugidelige" medstuderende, der "sænker og ødelægger undervisningsniveauet så drastisk" for de mere flittige elever.

"Fjern nu de luddovne elever, og giv plads til os, der går på gymnasiet for at dygtiggøre os," skriver Katrine Fischer, der også er bestyrelsesmedlem af Liberal Alliance Ungdom Nordsjælland.

Advarslen blev udlagt som en måde at knægte en elevs ytringsfrihed på. Blandt andet skrev BT's chefredaktør Michael Dyrby, at "her gik man og troede, at ytringsfrihed var en vigtig demokratisk rettighed", og at Katrine Fischer var truet til tavshed.

Direktør i tænketanken Justitia, som beskæftiger sig med frihedsrettigheder, Jacob Mchangama, sagde ligeledes til BT:

"Det er meget, meget kritisabelt, at man går ind og giver hende en advarsel og sanktion."

Ifølge BT har Katrine Fischers eget parti, Liberal Alliance, kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i samråd om sagen, hvor ministeren vil blive bedt om at redegøre for vilkårene for ungdomsuddannelsernes ytringsfrihed for studerende, der udtaler sig om uddannelsespolitik.

Mobbesag Men når ledelsen valgte at give Katrine Fischer en advarsel, handlede det ikke om hendes kritik af det faglige niveau. Det handlede om mobning. Det fortæller elevrådsformand Andreas Guldborg Hansen til Det Grønne Område.

"Ledelsen har i sagen med Katrine Fischer og eleven, der føler sig mobbet, afgjort, at der har været tale om krænkende og mobbende udtalelser, der ifølge skolens studie- og ordensregler og antimobbestrategi ikke er tilladt. Derfor har ledelsen vurderet, at en skriftlig advarsel med betinget advarsel om ikke at udtale sig mobbende eller krænkende i fremtiden er tilstrækkelig," fortæller han.

For Berlingske ændrede efter tre uger i læserbrevet for at sikre, at "at en elev, der kritiseres for ringe indsats i et gruppearbejde, ikke kan identificeres," som man skriver i rettelsen.

Der var skaden dog sket.

Ordblind og ADHD Netavisen Pio kunne nemlig fortælle om en 17-årig elev fra Lyngby Handelsgymnasium. Det Grønne Område har valgt helt at anonymisere hende og kalder hende Pia.

Hun mener, at hun kunne identificeres som den elev, der blev fremhævet som eksempel på en doven studerende, og hvordan hendes "ugidelighed overfor gruppearbejdet ender med at være vores problem," som Katrine Fischer skriver.

Pia er ordblind og har ADHD, skriver Netavisen Pio.

Da Berlingske bragte læserbrevet, var hun allerede sygemeldt. Hun fortæller til Netavisen Pio, at hendes klasse i december skulle indgå i et tværfagligt gruppearbejde. Pia blev sat i gruppe med Katrine Fischer og to andre elever. I forbindelse med gruppearbejdet opstod en konflikt. Ifølge Pia oplevede hun ringe forståelse for de begrænsninger, som ordblindhed og ADHD giver hende.

"En dag, hvor vi sidder og arbejder, rejser en af mine medstuderende sig pludseligt op midt i fællesarealet og råber vredt ad mig. Hun råber, at jeg belaster gruppen, og at mit arbejde tager for lang tid. Jeg sidder helt paf og oplever situationen som meget ydmygende. Det føles nedværdigende at blive råbt ad. Især på grund af noget, man ikke selv har kontrol over. Mine begrænsninger skyldes ikke, at jeg ikke vil arbejde lige så hurtigt som alle andre," siger hun til Netavisen Pio.

Konflikten resulterede i, at Pia op til jul sygemeldes, hvilket skete i samråd med en psykolog, der vurderede, at Pia burde blive hjemme.

Bryder sammen Da hun læste debatindlægget i Berlingske, gik hendes tilstand fra ondt til værre.

"Da jeg ser debatindlægget, bryder jeg fuldstændigt sammen. Jeg græder, får rysteture og flashbacks. Jeg har ikke betragtet konflikten om gruppearbejdet, som om at jeg er uvenner med nogen. Nu føles det, som om al skyld og ansvar pludseligt lægges over på mig. Nu er det mig, der skal bevise, at jeg ikke er doven eller et dårligt menneske. Jeg tænker, 'hvorfor kan du aldrig finde ud af noget. Det her er din egen skyld'," siger hun til Netavisen Pio.

Hun fortæller, at flere medstuderende kontaktede hende, fordi de kunne genkende hende ud fra beskrivelserne i læserbrevet.

En tikkende bombe Katrine Fischer siger til Netavisen Pio:

"Nu har jeg aldrig råbt af [den] pågældende elev, så det er blot faktuelt forkert. Jeg talte i et stille toneleje, hvor jeg fortalte hende, at hun hele ugen ikke har lavet noget, og at det var tarveligt overfor vores gruppearbejde. Ordret sagde jeg faktisk: 'Hele ugen har jeg været en tikkende bombe. Nu er jeg sprunget. Du har ikke været til stede hele ugen, og nu kommer du og beder om at fremlægge de ting, vi andre har knoklet for at færdiggøre'," skriver Katrine Fischer til Netavisen Pio og fortsætter:

"Ytringsfrihed og frisind er betydningsfulde, danske værdier, som skolen og Pia (Det Grønne Område har ændret navnet, red.) i min optik ikke begriber. Jeg er ikke en mobber, og jeg har om noget ikke mobbet - heller ikke i Berlingske den 26. Hun (Pia, red.) har følt sig truffet over, at hun passer på de ting, jeg beskriver. Hvem det så siger mest om, vil jeg lade være op til en vurderingssag."

Katrine Fischer anerkender, at Pia er ordblind og har ADHD, men:

"Jeg er indforstået med at Pia har de diagnoser, hun har. Som der så fint står i den artikel, jeg skrev, klandrer jeg ikke de elever, der har det fagligt svært. Derfor undrer det mig enormt, at det går så letbemærket forbi - nu hvor hun pointerer, at det tager længere tid for hende at lave en opgave."

Ytringsfrihed, men... Efter oplysningerne om Pias udfordringer kom frem, skrev direktør for Justitia, Jacob Mchangama, som i første omgang kaldte ledelsens ageren for "meget, meget kritisabel", på Facebook:

"Jeg har nu været i kontakt med moren til den pågældende elev, som mener sig hængt ud, og som har oplyst mig om den pågældende elevs særlige forhold, herunder, at hun lider af ADHD og er ordblind, samt forløbet forud for artiklen i Berlingske," skriver han og fortsætter: "Jeg mener stadig, at en advarsel og betinget sanktion for et debatindlæg i dagspressen er en betænkelig sanktion, fordi den kan medføre, at andre elever mere generelt afholder sig fra at deltage i vigtige debatter om studiemiljø, m.v, og hensynet til ytringsfriheden skal veje meget tungt i sådanne sager. Men det er også klart, at Lyngby Handelsgymnasium i denne sag havde et særligt hensyn at tage til den udsatte elev."

Elevrådsformand Andreas Guldborg Hansen fortæller, at hele sagen rejser to interessante diskussioner. Én om det faglige niveau, og én om elevernes ytringsfrihed.

"Skolens debatudvalg har helt sikkert to emner, der kan tages op til debat på skolen. Det vigtige er selvfølgelig, at en sådan debat ikke må være personlig og gå ind i det personlige på skolen, men i stedet skal holdes i et sobert leje. Men jeg er sikker på, at begge emner er et, som mange finder vigtigt eller har en holdning til på skolen," siger han til Det Grønne Område og fortæller, hvordan han mener, at man kommer videre i sagen.

"Man kommer ikke videre fra en sag som denne, før at vi kan rumme alle elever på skolen. Det vil altså sige, at det vigtigste er at få Pia tilbage på skolen. Herefter skal vi sikre, at skolen er et sted, man har lyst til at gå, og hvor gensidig respekt er en bærende søjle for elever og lærere på skolen. Herefter vil det være spændende at høre, hvad elevernes holdning er til det emne, som Katrine Fischer i sit første debatindlæg forsøgte at starte - Er niveauet på danske gymnasier for lavt på grund af dovne og ugidelige elever," siger han.