Læren fra corona: Nabohjælp og lukkede grænser virker mod indbrud

Indbrudsniveauet fortsætter med at falde under coronakrisen, viser nye indbrudstal. Det er dog ikke kun pga. det, vurderer politiinspektør

Det er nu ikke, fordi Nordsjællands Politi ikke vidste det før. Men coronakrisen har nu gjort det funklende klart.

Det er i slutningen af interviewet med politiinspektør Carsten Spliid, som Det Grønne Område har bedt om at forholde sig til det fortsat faldende indbrudsniveau i Lyngby-Taarbæk Kommune, at han fortæller, hvad man har lært om indbrud under pandemien.

Læren lyder: Nabohjælper virker. Og det samme gør de lukkede grænser.

Nabohjælp og grænserne De nærliggende modspørgsmål er så, om det ikke siger sig selv, og om man ikke vidste det i forvejen?

"Det kan du sige," siger Carsten Spliid, som så uddyber, hvorfor det er vigtig læring.

"Før grænselukningen efter coronaudbruddet var der grænser for, hvor meget man kunne registrere pga. den fri bevægelighed, så vi har ikke haft ligeså god viden, som vi har nu. Det er blevet tydeligere, at vi ved grænserne har en udfordring, som kræver mere end en enkelt politikreds' fokus, for det påvirker alle politikredse og lande omkring os. Så der er behov for en fælles indsats," siger han og fortsætter:

"Jeg er slet ikke for permanent grænselukning, men jeg er tilhænger af bedre muligheder for at monitorere, hvem der kommer ind og ud af landet, for det vil have en effekt på indbrudstallene. Både teknisk og samarbejdsmæssigt skal vi blive bedre," siger han og fortæller, at de udenlandske, omrejsende kriminelle grupper ikke står for størstedelen af indbruddene. Det er dog ikke muligt at give en mere præcis andel end det.

Borgere har også et ansvar Og så er der det med nabohjælpen. Ifølge Det Kriminalpræventive Råd kan nabohjælp forebygge op mod hvert fjerde indbrud. Og Carsten Spliid ser det som medvirkende årsag til det nuværende fald.

"Det er helt oplagt at sige, at coronakrisen har været god for indbrudstallene. Og det har den også, for villakvartererne har været besat af de rigtige mennesker - nemlig dem, som bor der - og derfor har en interesse i at passe på hjemmet og naboskabet. Derfor understøtter det også, at nabohjælp virker," siger han.

Ved udgangen af februar registrerede Nordsjællands Politi en fald i antallet af indbrud i forhold til samme tid sidste år på cirka 30 procent, fortæller Carsten Spliid. Og en årsag til det har netop været at slå på tromme for, hvad borgerne selv kan gøre, blandt andet at blive aktiv nabohjælper.

"Vi har sammen med Bo Trygt brugt meget krudt på at tale om, at forebyggelsen handler om mere end bare politiets indsats. At borgere og kommune også har et ansvar. Det har flere kommuner indset, og de går mere aktivt ind i det. Og det er en rigtig god idé, for kommunerne har en anden og meget bredere kontaktflade end politiet, og det kan bruges til at komme tættere på borgerne," siger han.

Svære kår for indbrudstyve Nordsjællands Politi har registreret, at mens anmeldelserne om indbrud er faldet, er anmeldelserne om mistænkelige forhold steget en smule. Og det kan have været med til at stresse indbrudstyvene.

"Det kan godt være, at indbrudstyvene føler sig opdaget, når der ringes efter politiet. Og de har også haft svært ved at finde områder, hvor der ikke har været folk hjemme. Så indbrudstyve har haft svære arbejdsbetingelser, og vi ved, at deres største udfordring er, at de når at blive opdaget, inden de bevæger sig ind på en grund. Er man først genkendt som indbrudstyv, finder man et andet sted," siger Carsten Spliid, som fortæller, at der generelt er sket et fald i berigelseskriminalitet.

Og tilsyneladende har det ikke forskudt sig til andre typer af kriminalitet.

"Det eneste, der er steget lidt, er hærværk, men det er ikke voldsomt, og vi forsøger at finde en plausibel forklaring på det. Det kan godt være, at vi over tid kan se, at kriminaliteten har forskudt sig, men i øjeblikket ser vi ikke en kriminalitet som er steget tilsvarende med faldet i indbrud," siger han og fortæller, at færre indbrud har betydet, at Nordsjællands Politi har kunnet få nedarbejdet den store sagsbunke.

"Sagsbunken i Nordsjællands Politi er på trods af grænsekontrol i Helsingør og en massiv tryghedsskabende indsats reduceret en del. Alt i alt har det gjort noget godt for Nordsjælland," siger han.

Anmeldelser af indbrud i 1. og 2. kvartal

Lyngby-Taarbæk Kommune 2020: 71, 34

2019: 142, 71

2018: 120, 74

2017: 79, 74

2016: 109, 56

Gentofte Kommune 2020: 129, 77 2019: 190, 118

2018: 185, 159

2017: 246, 142

2016: 266, 101

Rudersdal Kommune 2020: 92, 47

2019: 128, 110

2018: 165, 131

2017: 176, 85

2016: 294, 84

Kilde: Danmarks Statistik

