Både unge og voksne i Lyngby-Taarbæk Kommune med angst og depression kan nu få hjælp online i form af et webkursus, som løber over seks uger. Pressefoto

Lær at tackle dine følelser: Onlinehjælp mod depression

Derfor åbner kommunen frem til sommerferien for, at unge og voksne med angst og depression kan få hjælp via webkurset 'Lær at tackle'. Det sker i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning og med støtte fra den A. P. Møllerske Støttefond og TrygFonden.