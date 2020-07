Uffe Emmertsen fra Lyngby klatrer bjerge i hælene på Tor de France-feltet til september for at samle penge ind til kampen mod sclerose. Pressefoto

Lægger sig på hjul af Tour-rytterne: Uffe fra Lyngby cykler mod sclerose

En stor oplevelse

"Mange mennesker rundt om i verden lever i dag med denne sygdom. Jeg deltager i Cykelnerven for at udbrede viden om sclerose. Jeg vil gerne være med til at støtte indsamlingen gennem den store oplevelse, som det bliver at cykle de afgørende Tour-bjerge i Frankrig," udtaler Uffe Emmertsen i en pressemeddelelse fra Scleroseforeningen.