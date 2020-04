Lad haveaffaldet blive hjemme: Genbrugspladsen er presset

Siden Genbrugspladsen på Firskovvej genåbnede for godt en uges tid siden, har bilerne holdt i kø for at komme ind på pladsen med affald.

Faktisk har pladsen hver eneste dag lige siden haft lige så travlt som på en meget travl forårsweekend, og da der kun må være 10 biler på pladsen ad gangen, har det medført lange køer.

Derfor opfordrer Klaus Herner Kristiansen, kommunikations- og presseansvarlig hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, borgerne til at tænke sig om, inden de kører til Firskovvej med haveaffald, nedrevne køkkener og gamle havefliser.

”Vi forudser, at vi i påsken får endnu mere trafik, og derfor har vi valgt at forlænge den gratis havefaldsordning til den 17. april. Det betyder, at både de, der er tilmeldt ordningen, og de, der ikke er kan få afhentet haveaffald,” siger Klaus Herner Kristiansen.