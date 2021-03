LIGE NU: Vandet vælter ud på Klampenborgvej - mange er uden vand

Det er en vandledning på 40 cm i diameter, så der kommer meget vand ud på Klampenborgvej.-Vi arbejder på højtryk for at lukke af for vandet ved Klampenborgvej og på at omdirigere vandet, så vores kunder igen får vand i hanerne.

Misfarvet vand efter lukning

Men når der igen er åbnet for vandet, kan det være misfarvet - typisk rustfarvet. Der er tale om et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern rives med fra vandledningssystemet.

Misfarvningen er uskadelig og ikke sundhedsfarlig, oplyser Forsyningen.

For at få rent vand igen, skal du gennemskylle dine vandrør ved at lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.

Da der er tale om et stort brud, kan misfarvningen af vandet stå på i et par dage.