LA-formand træder tilbage - og bliver spidskandidat i stedet

LA-formand træder tilbage - og bliver spidskandidat i stedet

Ny formand for den lokale afdeling af Liberal Alliance er Lasse Krygell, som afløser Thomas Frederiksen, der blev valgt som partiets spidskandidat til kommunalvalget i 2021

13. februar holdt LA Lyngby-Taarbæk et dobbeltarrangement, hvor der både blev valgt kandidater til KV-21 og efterfølgende afholdt generalforsamling. Det betyder ændringer på det liberale hold, hvor nye er kommet til, og andre fortsætter i nye roller.

Thomas Frederiksen er valgt som spidskandidat, og skal således stå i spidsen for det politiske hold til næste kommunalvalg i 2021.

Thomas Frederiksen, som også er en flittig debattør i Det Grønne Område's spalter, har blandt andet været opstillet ved de seneste to kommunalvalg, og har de seneste to år fungeret som formand for LA Lyngby-Taarbæk, og han fortsætter altså sit lokalpolitiske arbejde i en ny rolle:

Savner liberal stemme "Jeg synes i den grad, at vi savner den liberale stemme og indflydelse i kommunalbestyrelsen. Et godt eksempel er skatteområdet, hvor ingen i KMB for alvor afviser skattestigninger endsige arbejder for at lette skatten, og derfor er der behov for LA til at sætte blandt andet den dagsorden - ingen andre gør det," udtaler Thomas Frederiksen i en pressemeddelelse fra LA Lyngby-Taarbæk.

"Vejen tilbage til KMB startede for os 22. november 2017, og det arbejde vil jeg fortsætte i spidsen for et meget kompetent hold af kandidater," lover spidskandidaten.

To kandidater mere Derudover blev der på opstillingsmødet valgt yderligere to kandidater. Louise Siv Ebbesen er valgt som vicespidskandidat og vil altså være at finde som nr. to på LA's kandidatliste. Derudover er Steffen Larsen valgt som kandidat.

Organisatorisk tager den flerårige næstformand Lasse Krygell over efter Thomas Frederiksen som formand, mens Uwe Hermann forsætter i bestyrelsen, der desuden har fået tilført nye kræfter i form af Trine Frederiksen.

"Det er min og bestyrelsens fornemmeste opgave at sikre velfungerende organisatoriske rammer omkring vores nyvalgte kandidater, og den nyvalgte bestyrelse har de rette kompetencer hertil," udtaler Lasse Krygell i pressemeddelelsen.

Vil tilbage i kommunalbestyrelsen "Som spidskandidat er det mit mål, at der igen skal være liberal repræsentation i Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse, men jeg kan ikke gøre det alene, og derfor er jeg meget taknemmelig for, at vi både politisk og organisatorisk har fået sammensat så godt et hold som vi har," opsummerer den nyvalgte spidskandidat Thomas Frederiksen det i pressemeddelelsen.

LA Lyngby-Taarbæk vil senere holde supplerende opstillingsmøder for kandidater til det kommunalvalg, der holdes 16. november 2021. jesl