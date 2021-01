Kvit smøgerne og få en sundere start på 2021

Ønsker du at blive røgfri, så kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbyde dig et gratis rygestopkursus. På kurset får du støtte til en god forberedelse af dit rygestop, strategier til at håndtere vanskelige situationer i hverdagen samt hyggeligt og sjovt samvær.Næste kursus starter onsdag d. 20 januar 2021. Kurset er et gruppeforløb, som varer 5 uger med undervisning en gang ugentligt, mandage fra kl. 17-19. Tilmedling via ltk.dk