Kvist, Poulsen, Kahlenberg og de andre gamle fodboldstjerner fik kamp til stregen

Der var stjernedrys over Virum Stadion, da Virum-Sorgenfri Boldklub fredag aften åbnede markeringen af sit 100-års jubilæum med en kamp mellem det danske old boys landshold og et til dagen sammensat hold af ældre Virum-Sorgenfri-spillere, hvoraf navne som Mikkel Beckmann, Rasmus Marvits, Jesper Duelund og Jakob Josephsen fortsatte karrieren i Lyngby.

Normalt vinder old boys landsholdet sine opvisningskampe med 6-7 mål, men i fredags der var ikke tale om opvisning, men om kamp til sidste bloddråbe.

Landsholdet startede bedst, og kun storspil af Anders Amstrup i målet holdt hjemmeholdet inde i kampen. Efter 20 minutter kom landsholdet planmæssigt foran 1-0 på mål af Daniel Jensen, men Thomas Nørgaard udlignede på et skud, som Mogens Cramer i målet så for sent.

I 2. halvleg scorede Mads Junker til 2-1 til landsholdet, men et kvarter før tid tryllede Mikkel Beckmann på højresiden og serverede et perfekt oplæg til Jakob Josephsen, som sparkede bolden fladt i nettet.

William Kvist, Kristian Poulsen, Michael Gravgaard og Thomas Kahlenberg er stadig indædte vindertyper, og med dem i spidsen pressede landsholdet hårdt på for sejrsmålet, men Virum-holdet holdt stand anført af den fremragende forsvarsduo, Mikkel Amstrup og Rasmus Marvits.

Jubilæet forsatte lørdagen med masser af ungdomsfodbold, konkurrencer og leg samt reception med taler af borgmester Sofia Osmani, VSB-formand Lene Laungaard og DBU-repræsentanter.

Dagen sluttede med en opvisningskamp mellem DBU’s All Star kvindehold og et hold med spillere med Virum-Sorgenfri og Lyngby. Kampen sluttede 4-1 til All Star holdet.