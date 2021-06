Kvindelig kunstner får en velfortjent plads i lyset

"Anna Klindt Sørensen er et vildt bekendtskab, som virkelig får mig til at tænke over, hvor svagt et billede, vi stadig har, af de kvindelige billedkunstnere, som banede vejen. Klindt Sørensen har gennem hele sit virke kæmpet for kvinders ligestilling i kunsten. Man kunne have undt hende at se, hvordan det nu er ved at lykkes den unge generation i dag at gøre op med de snævre skønhedsidealer. Jeg tror, at mange unge vil værdsætte hendes blik," siger udstillingsleder Barbara Læssøe Stephensen.