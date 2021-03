Artiklen: Kvinde udgav sig for at komme fra hjemmeplejen

Tirsdag klokken 13.59 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en kvinde havde ringet på døren til en lejlighed på Lyngvej i Kgs. Lyngby mellem klokken 12.30 og 12.45. Kvinden sagde, at hun kom fra hjemmeplejen, men da beboeren ikke får besøg af hjemmeplejen, havde beboeren anmodet om at se noget legitimation, hvilket den fremmede kvinde ikke kunne fremvise, hvorefter hun forlod stedet.