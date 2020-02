Der var heldigvis kun tale om et par legetøjshåndjern, da en 20-årig, psykisk syg mand fra Holbæk lagde en jævnaldrende mand i håndjern i Ringparken.

Kvinde taget for butikstyveri

Mandag formiddag klokken 11 blev en 29-årig udenlandsk kvinde standset og sigtet for butikstyveri i Magasin.

Her havde hun stjålet en taske og et tørklæde.