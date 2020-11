Kvinde mod mand i bordtennis: Ene høne i kurven vandt over Henrik Vendelbo

Det var en højst usædvanlig situation, da Virum i sidste uge mødte Hillerød i Bordtennisligaen.

Med på Hillerøds holdopstilling var Mie Skov, der som led i bestræbelserne på at kvalificere sig til OL i Tokyo næste år har fået dispensation til at stille op i landets bedste række for mænd. Det var syv år siden, at Mie Skov, der også er tidligere vinder af Vild med Dans, sidst spillede med i landets bedste herredivision - dengang for Vedbæk.