Kunstværk om truede arter foldede sig ud over hele verden

Efter flere års tilløb kunne Emma K. Thomas fra Virum den 22. maj igangsætte sit verdensomspændende kunstprojekt withNature2020, der skal sætte spot på truede arter

17. juni 2021 kl. 15:00 Af Signe Steffensen

I pinsen kulminerede kunstprojektet withNature2020. På en enkelt dag skulle kunstnere og frivillige verden over skabe kæmpe billeder af truede planter og dyrearter på FN's internationale biodiversitetsdag den 22. maj.

Initiativtager til projektet er kunstneren Emma K. Thomas, der bor i Virum.

Copenhagen withNature2020 skulle oprindeligt have fundet sted sted 22. maj 2020 i Fælledparken, hvor Emma K. Thomas i Danmark havde fået tilladelse til at samle op til 15.000 mennesker, der skulle tage farvet tøj på og stå sammen på en skabelon, så de tilsammen dannede et billede af en kæmpe kløverhumlebi, da den i Danmark er en kritisk truet art.

Men det satte corona en stopper for. Projektet blev i stedet tilpasset en mere coronavenlig model. Lokationen blev flyttet til boldbanerne ved Virum Gymnasium, og billederne af de truede arter skulle frem for levende mennesker skabes af brugt tøj, der blev doneret til projektet.

"I kunsten symboliserer tøj ofte tab. Det passer meget godt ind i fortællingen om tabet af arter," siger Emma K. Thomas.

Hvert billede skulle være klar kl. 17 lokal tid, hvor de blev filmet fra luften og rullet ud i real tid som en 'gobelin af arter', over de forskellige tidszoner fra øst til vest. De kæmpemæssige billeder blev optaget med droner, så man kunne følge med undevejs på de sociale medier.

"Det var lidt som forventningerne op til fødslen af en baby. Jeg var meget presset og meget nervøs," siger Emma K. Thomas, der heldigvis havde sørget for at have masser af gode folk omkring sig.

Naturens luner "De frivillige, der bestod af elever fra Virum Gymnasium og Aurehøj tog virkelig opgaven på sig. De forstod, hvad der skulle ske, også selvom jeg havde svært ved selv at være helt til stede, for der var masser af opgaver og udfordringer med både manglende tøj og blæst og regn," siger Emma K. Thomas.

Naturen havde nemlig valgt at vise sig fra sin mere lunefulde side.

I starten fløj tøjet rundt i den stærke blæst, og da regnen så kom, var det nærmest en lettelse, fordi tøjet så blev liggende.

Masser af frivillige havde doneret brugt tøj, men i sidste ende manglede der stadig stof, og Emma K. Thomas måtte omkring Harald Nyborg for at hente hvid ukrudtsdug til vingerne. Og fra jorden, hvor de frivillige arbejdede på at lægge tøjet ud, så det hele faktisk en smule kaotisk og rodet ud.

Men som dagen skred frem tog humlebien form, og det samme gjorde de andre værker af truede arter rundt omkring i hele verden.

"Dronepiloten, der skulle filme kom kl. 10.30, og det var spændende for mig og de frivillige, for på jorden kan man ikke rigtigt se og mærke billedet. Men det så virkelig interessant ud fra luften," fortæller Emma K. Thomas.

Det løftede humøret, og da optagelserne af Humlebien gik live, så begyndte alle de andre billeder fra samme tidszone at dukke op.

"Jeg var så spændt, men da de første kunstværker begyndte at tikke ind, så havde de en kvalitet, som jeg slet ikke havde turdet håbe på," siger hun glad.

Selv måtte hun dagen inden kunstværket skulle folde sig ud få kommunal hjælp til at låne og lære at bruge en opstregningsmaskinen, og først ud på aftenen lå den enorme tegning af humlebien klar på græsset til at blive klædt på den efterfølgende dag.

Budskabet ud i verden Til alt det tekniske fik Emma K. Thomas støtte af sin mand, der med hjælp fra en studerende i England tog sig af at få udsendt videoerne fra hele verden live på Youtube.

Og hun er i det hele taget taknemmelig for alt den hjælp, hun har fået fra frivillige over hele verden. Lige nu ligger der et stort arbejde i at samle de mange bidrag på hjemmesiden. For ud over de imponerende dronebilleder er billeder, interview og tegninger også en del af det samlede kunstværk.

I forbindelse med projektet blev hun også på dagen interviewet af den danske kunstner Eske Kath, der laver en radiodokumenter, In the Studio - A Tapestry of Species, der bliver sendt på BBC World Service Radio den 6. juli.

Desuden er hun inviteret til at 'overtage' UN biodiversitets Instagram konto fra 21-27 juni.

Og til den lidt mere lavpraktiske sider kører der stadig et par vaskemaskiner, mens vi taler sammen, for efter Humlebien kom op at flyve fulgte et stort arbejde med at få tørret og vasket de mange tøjstykker, der blev brugt til kunstværket, og som nu skal doneres til genbrug.

Om projektet Projektets formål var at danne gigantiske billeder af kritisk truede planter og dyrearter på ca. 20 lokationer verden over. Billederne blev på dagen optaget af droner og sendt ud over sociale medier og YouTube: @withNature2020.

Målet er at øge bevidstheden om tab af biodiversitet og vise verdens ledere, at folk sætter pris på naturen.

Danmarks bidrag var det 30X40m store kunstværk: kløverhumlen (Bombus distinguendus) på Virum Gymnasiums boldbaner.

Tøjet til kunstværket blev blandt andet indsamlet af lærere, elever, familier og venner til elever på Virum Gymnasium og Aurehøj Gymnasium.

