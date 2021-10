Send til din ven. X Artiklen: Kunstforeningen skal forlade Sophienholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstforeningen skal forlade Sophienholm

Lyngby Kunstforening skal ikke længere udstille i Cobrarummet og på Sophienholm, og det er man stærkt utilfredse med.

Det Grønne Område - 01. oktober 2021 kl. 10:24 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

"Det er simpelthen dårlig forvaltningsskik at smide os ud af både Cobrarummet og Sophienholm uden at orientere os enten skriftligt eller ved at indkalde os til et møde."

Ordene kommer fra Karin Sandvad, mangeårigt medlem af bestyrelsen i Lyngby Kunstforening, der blev stiftet i 1952 af daværende borgmester Poul Fenneberg. Der også var foreningens formand i 30 år.

For 70 år siden startede en tradition med, at foreningen arrangerede en årlig udstilling på Sophienholm med etablerede kunstnernavne. I 25 år har Lyngby Kunstforeningen desuden rådet over staldbygningen, der går under navnet Cobrarummet. Her har primært yngre up coming kunstnere haft mulighed for i en periode af tre uger at vise deres værker mod, at de selv står for ophængning og afvikling af udstillingen.

Ifølge foreningens kasserer Finn E. Kristensen, var det et helt tilfælde, at en af foreningens medlemmer tilbage i januar 2021 på Sophienholms hjemmeside, så, at deres vinterudstilling ikke var programsat.

"Vi planlægger udstillinger to til tre år i forvejen, og denne skulle som altid have været i november/december i år. Da vi erfarede, at det skulle vi ikke, kontaktede vi lederen af Sophienholm, Barbara Læssøe Stephensen og fik at vide, at vi ikke længere skulle være hverken på Sophienholm eller i Cobrarummet," siger han.

Gamle aftaler

Det fik Karin Sandvads blod i kog. Og hun gav sig til at grave i de gamle referater fra møder i tidligere tiders Kulturudvalg. For hun mente at vide, at Lyngby Kunstforening havde en nagelfast aftale med kommunen om at kunne udstille disse steder.

Hun søgte og fik agtindsigt i de gamle referater og tilbragte herefter timer på Stadsarkivet med at dykke ned i det historiske materiale.

Og her fandt hun blandt andet følgende:

År 1970: Siden 21. august 1970 har Lyngby Kunstforening ved kommunalpolitisk beslutning og anbefalet af et samlet Sophienholmudvalg under Biblioteks- og kulturforvaltningen holdt septemberudstilling på Sophienholm. Meddelelsen lød:"Alle medlemmer af Sophienholmudvalget er indforstået med at Septemberudstillingen holdes på Sophienholm".

År 1992: På et møde i Biblioteks- og kulturudvalget behandles Lyngby Kunstforenings ønske om, at Cobra-rummet ombygges og indrettes til små udstillinger, som Kunstforeningen arrangerer. Forslaget blev tiltrådt.

I august havde Lyngby Kunstforening et møde med forvaltningen og med medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget. Af referatet der er udsendt 13. september 2021 fremgår det, at formanden for Lyngby Kunstforening Lis Langvad gjorde parterne opmærksomme på foreningens kritiske holdning til forløbet.

"Vi er stærkt utilfredse med ikke mere at kunne arrangere en årlig Vinterudstilling på Sophienholm. Det er en tradition, som rækker næsten 70 år tilbage. Og vi er lige så utilfredse med ikke mere at kunne udstille i Cobra-rummet, til trods for at Cobra-loftet i sin tid til dels var en gave fra Lyngby Kunstforening til kommunen."

Lis Langvad kritiserede endvidere den mangelfulde information og kommunikation om de ændrede vilkår og fremlagt på vegne af bestyrelsen to konkrete forslag, nemlig at foreningen hvert andet eller tredje år har en stor udstilling på Sophienholm, og at foreningen kan disponere over Cobra-rummet med otte udstillinger om året.