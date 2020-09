Gunnar Bay Bayz?s værker udstillet i Portnerboligen ved Sophienholm er et sammenstød mellem geometri og biologi. Pressefoto

Kunstforening udstiller hidtil glemte værker i Portnerboligen ved Sophienholm

Udstillingen viser værker i akvarel, farvekridt og farveblyant, som Gunnar Bay Bayz udførte i 1993 under en sygdomsperiode. De blev gemt væk - og glemt, men udstilles nu for første gang.

"Kompositionerne er sammenstød mellem geometri og biologi, mellem intellektuel stringens og spontan frigjorthed, mellem åbenhed og lukkethed. Alle i en samhørighed, i et større eller mindre spændingsfelt, hvor fortolkningsmulighederne er uendelige, og hvor det hele forhåbentlig indgår i en syntese," skriver Lyngby Kunstforening i en pressemeddelelse.

Han bearbejder og genskaber sine indtryk fra omverdenen med anvendelse af nye teknikker i f.eks. maleri, oliekridt, silketryk, ætsning og edb. Han forsøger at overføre sine erfaringer fra jazzmusikkens improvisationer til den bildende kunst, skriver kunstforeningen i pressemeddelelse.

Blandt Gunnar Bay Bayz' udstillinger er 'As Time Goes Bay' i Atelier 53, Frederiksberg, Galerie Eremitage under Lyngby Kultur- og festuge 1993, Næstved Museum, Kunstcentret Silkeborg Bad, Retro-Bras, Skovhuset, Værløse, og Helligåndshuset, København.