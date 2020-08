Kunstens krukker på udstilling på Gl. Holtegaard

Når de besøgende kommer ind i den gamle barokvilla, vil de opleve at træde ind i et jordfyldt landskab med tykke tekstiler på væggene. Tonsvis af jord fra hovedhusets forplads er gravet op og danner både underlag for værkerne og for de besøgendes gang gennem udstillingen.

Få fingre i leret

I de arrangementer og kurser, der knytter sig til udstillingen, er det en gennemgående faktor, at de besøgende selv skal have fingrene i leret. I et nyetableret kreativt værksted i udstillingen kan både børn og voksne arbejde med det bløde materiale. Her vil der også løbende i udstillingsperioden være kurser og workshops for hele familien.