Se billedserie ?Udstillingens titel ?Skulptur, tekstur, figur? er et ordspil på ?Stativ, stakit, kasket?. Det er svært at sige og flyder let flyder sammen. Vi arbejder begge med ord i vores titler,? siger Ida Wieth. Foto: Kåre Viemose

Kunst på Sophienholm her til sommer: Skulptur, tekstur, figur, stativ, stakit, kasket

Ida Wieth og Lars Abrahamsen udstiller sommeren over på Sophienholm

Det Grønne Område - 10. juli 2020 kl. 15:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var udstillingsleder på Sophienholm, Benedicte Bojesen, der fik den idé, at lade to kunstnere, der laver skulpturer og installationer i vidt forskellige materialer, udstille sammen.

Den ene er Lars Abrahamsen, der primært arbejder i de jordnære tunge materialer træ og sten.

Den anden er Ida Wieth, hvis poetiske glasværker og installationer er både farverige, æteriske og luftige.

Begge har tidligere vist deres værker på Sophienholm i gruppeudstillinger, men det er første gang, at de to udstiller sammen. Og i det hele taget første gang, at en udstilling er bygget op omkring deres kunst.

"Jeg kender Lars Abrahamsens værker og kan godt se, hvorfor Benedicte kom på tanken. Vi har to meget forskellige tilgange til at skabe skulpturer. Jeg med det skrøbelige og han med det jordnære tunge materiale," siger Ida Wieth til Det Grønne Område på en noget skrattende telefonlinje fra Ebeltoft, hvor hun bor og arbejder.

"Jeg kender dog Sophienholm rigtig godt og et kommet her ofte, for jeg er opvokset i nærheden. Nemlig i Nærum," siger hun.

Flere af værkerne er skabt specifikt til Sophienholm og til denne udstilling.

"Vi har forsøgt at udnytte rummene på forskellig vis og opsat dem, så man ser alle værker på en gang. På en måde er de sat i stævne, så de taler sammen," siger hun.

FAKTA Hvad: Lars Abrahamsen & Ida Wieth: Skulptur, Tekstur, Figur

Hvor: Sophienholm

Hvornår:11. juli-30. august . Omvisninger 26. juli/16. august Ida Wieth (f. 1983) er Master of Fine Arts fra Edinburgh, og har været vidt omkring for at uddanne sig og finde inspiration. Hun har udstillet i både USA og Japan samt flere steder i Europa.

Lars Abrahamsen (f. 1953) er billedhugger og uddannet fra bl.a. Aarhus Kunstakademi. Han arbejder hovedsageligt i træ, men også sten og bronze kommer under behandling i hans værksted på Fyn.

De har begge modtaget udmærkelser og adskillige anerkendende priser. Udstillingen er kurateret af Bo Jessen Fogh Laursen/Art & Culturelab.

Udstillingen kan ses fra den 11. juli til den 30. august. Og da den er skabt specifikt til stedet, er der ikke planer om, at den skal videre til andre kunsthaller.