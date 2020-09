Marianne Thejl Jespersen udviklede astma af at passe sit arbejde i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Hun er labgtfra den eneste, der har oplevet problemer. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Kunne ikke tåle at arbejdet: Marianne fik astma af jobbet - og blev fyret

Indeklimaet i Lyngby-Taarbæk Kommunes lokaler på Toftebæksvej 12 i Lyngby Storcenter har givet Marianne Thejl Jespersen og en lang række andre medarbejdere problemer. Arbejdstilsynet vurderer i et påbud til kommunen, at der er velbegrundet mistanke om, at indeklimaet udgør en sundhedsmæssig risiko for de ansatte. Kommunen har kendt til problemerne i årevis uden at tage hånd om problemet, lyder kritikken fra medarbejdere

Det Grønne Område - 23. september 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

Som så mange andre gik Marianne Thejl Jespersen 4. januar 2019 ind ad indgangen til Lyngby Storcenter fra Toftebæksvej.

I modsætning til de fleste andre besøgende drejede hun til højre, lige da hun var kommet ind i storcenteret, og gik ind i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Og som den eneste havde hun følgeskab af en overlæge fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bisbebjerg Hospital, som undersøgte, hvordan hun reagerede, når hun opholdt sig på sin arbejdsplads. Op til denne dag havde hun haft det helt godt, men var fortsat med at tage astmamedicin, fortalte hun overlægen.

Efter fem minutter på anden sal fik hun en kradsende fornemmelse i halsen, irritation i øjnene og en trykkende fornemmelse for brystet. De to gik op på tredje sal, hvor Marianne Thejl Jespersens trykken for brystet og utilpasheden tog til. En lille time senere forlod de arbejdspladsen. Marianne Thejl Jespersen skulle de følgende dage rapportere til overlægen, hvordan hun havde det.

Om eftermiddagen fortsatte ubehaget i form af trykken for brystet, løbende næste og irriterede øjne. Det fortsatte resten af dagen. I løbet af weekenden havde hun nogen bedring, men den løbende næse, irriterede øjne og en følelse af at have mindre luft i lungerne fortsatte.

Marianne Thejl Jespersen startede den følgende uge med ikke at være helt på toppen. Alt dette skriver speciallæge i arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital Ellen Bøtker Pedersen i Marianne Thejl Jespersens journal, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

Besøget på Jobcenter Lyngby-Taarbæk skulle fastslå, hvordan indeklimaet påvirker Marianne Thejl Jespersen. Hun har aldrig tidligere haft luftvejslidelser, og i privaten er der intet, der kan fremprovokere reaktionen, skriver overlægen.

I den samlede vurdering skriver Ellen Bøtker Pedersen, at Marianne Thejl Jespersen sandsynligvis har udviklet astma på grund af påvirkninger fra indeklimaet i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Mange berørt af problemerne Marianne Thejl Jespersens er ikke den eneste, som peger på, at indeklimaet har været til skade for helbreddet. Det Grønne Område har talt med adskillige nuværende og tidligere medarbejdere på jobcenteret.

De har enten selv oplevet lignende symptomer i varierende grad. Ellers kan de fortælle om kolleger, som er eller har været påvirket af indeklimaet. Det bakkes op af påbuddet fra Arbejdstilsynet, hvori der står, at flere ansatte oplever gener samt af en aktindsigt i korrespondancen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og udlejeren DEAS.

Fem medarbejdere har i løbet af sommeren meldt Lyngby-Taarbæk Kommune til Arbejdstilsynet. Det Grønne Område er i besiddelse af tre medarbejderes anmeldelser. Ligesom Marianne Thejl Jespersen er andre ved at få deres sager prøvet på en arbejdsmedicinsk klinik, som er en specialiseret afdeling på et sygehus, der undersøger om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme.

Lyngby-Taarbæk Kommune kritiseres af flere af de kilder, som Det Grønne Område har talt med, for, at problemerne i hvert fald har været kendt siden 2015, uden der er taget hånd om det. En kilde vurderer, at problemerne har været kendt af kommunen siden 2008. Og en fællestillidsrepræsentant fortæller, at emnet har været diskutere endnu længere tilbage end dét.

Blev syge af skimmelsvamp Marianne Thejl Jespersen har altid dyrket sport. Hun dykkede, løb og svømmede, men i marts 2018 kunne hun pludselig ingenting, som hun fortalte sin læge.

"Jeg gik til egen læge, fordi jeg havde svært ved at få vejret. Jeg oplevede åndenød og vågnede om natten med tør hoste. Jeg fortalte, at der var fundet skimmelsvamp på arbejdspladsen. Lægen sagde, at det måtte være årsagen," siger hun.

Omkring samme tid begyndte problemerne for en anden af medarbejderne på Toftebæksvej, Annemarie Hede Christensen, som på daværende tidspunkt var ansat i jobcenteret. Hun havde før det oplevet gener, men hendes læge vurderede, at årsagen var stress.

"Jeg fik det rigtig skidt, og var nødt til at gå hjem og sove to timer hver dag for at hænge sammen. Jeg var helt væk og zombieagtig. Jeg glemte ting, fik næseblod, fik nemt hjertebanken og begyndtet at få panik- og angstanfald. Kroppen føltes helt vildt stresset, men ikke hjernen," siger hun til Det Grønne Område og tilføjer:

"Ingen tog mine symptomer alvorligt, og min chef opfordrede mig flere gange til at få en gennemgribende helbredsundersøgelse samt at få tjekket mit eget hjem for skimmel. Han tog selv seksdobbelt astmamedicin samt binyrebarkhormon for sine luftvejsgener. Mange oplevede ikke at få taget deres symptomer alvorligt, hvilket gjorde det psykiske arbejdsmiljø meget betændt," siger hun.

Annemarie Hede Christensen endte med at blive sygemeldt. Til Lyngby-Taarbæk Kommune skriver hendes læge, at sygemeldingen sker pga. "følgevirkninger og symptomer efter udsættelse for skimmelsvamp", og at "tilstanden er dokumenteret ved allergiundersøgelse. Har medført astmabillede og psykisk påvirkning". Det Grønne Område er i besiddelse af brevet.

Sagde op pga. indeklima I denne periode blev medarbejderne på Jobcenter Lyngby-Taarbæk flyttet til andre lokaler et andet sted i byen pga. mængden af skimmelsvamp i lokalerne på Toftebæksvej. I starten af 2017 viser en undersøgelse, at "indeklimaet er forurenet med atypiske skimmelsvampsporer", som der står i undersøgelsen. Der blev allerede undersøgt for skimmelsvamp i april 2016, uden der dog blev fundet skimmelsvamp i nævneværdige mængder.

Snakken blandt medarbejderne om indeklimaet begyndte også for alvor i denne periode.

Lene Ciccolini er tidligere projektleder og virksomhedskonsulent i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Efter seks et halvt års ansættelse valgte hun i løbet af denne sommer at sige sit arbejde op. Hun er ikke selv blevet syg, men hun følte sig tvunget til at finde en ny arbejdsplads pga. problemerne med indeklimaet, og fordi hun har set, hvordan gode kolleger er blevet syge af indeklimaet i jobcenteret, siger hun.

"Symptomerne startede med at vise sig i 2016. To begyndte at hoste med slim, mange havde tørre øjne, og så begyndte folk at få alle mulige mærkelige symptomer, og ingen anede, hvad det var," fortæller hun og fortsætter:

"Det gik der et år med. Man tænkte, om det var af at sidde meget ved skærmen, om det var, fordi vi havde så travlt, om det er stress, om det er hovedpine. Ingen vidste, hvor det kom fra, men det blev mere og mere og mere. De fik så lavet rapporten, og vi blev akut flyttet," fortæller hun.

"Det var først, da der blev kastet tilstrækkelig meget lys på problemet, at ledelsen havde enormt travlt med at stå alfaderligt frem. Men problemet var der tre kvart år, før vi flyttede. På gangene havde man talt om det i flere år. I 2015 spurgte jeg tre kolleger fra den ældre generation, hvor lang tid problemerne havde stået på. De sagde prompte det samme år, og jeg mener, at det var 2008," siger en tidligere medarbejder, som stoppede i 2019, og som ønsker at være anonym.

"Jeg har været ansat siden 1978, og det har været et emne, der er blevet diskuteret længe. Der er lavet masser undersøgelser, men man har ikke kunne finde en forklaring," fortæller fællestillidsrepræsentant Leif Luxhøj-Pedersen, som har arbejdet på Toftebæksvej 12 siden 2012.

Fraflytning hjalp Marianne Thejl Jespersen fortæller, at hun fik det bedre, da hun sammen med 130 andre medarbejdere blev genhuset. Andre kilder fortæller ligeledes, at da man i 2018 flyttede fra Lyngby Storcenter, forsvandt symptomerne.

"På Parallelvej (lokalerne, man var flyttet til, red.) var der overhovedet ingen problemer," fortæller en nuværende ansat, som ønsker at være anonym.

Men efter et år blev det varslet, at man skulle vende tilbage til de gamle lokaler. Til stor utilfredshed blandt medarbejderne.

"Mange medarbejdere sagde dengang op, fordi de ikke ville finde sig i de forhold. Nogle blev angste, fordi de var bange for at arbejde på Toftebæksvej," siger en anonym medarbejder.

Med tilbagekomsten til lokalerne i Lyngby Storcenter er symptomerne også vendt tilbage, fortæller Lene Ciccolini.

"Symptomerne aftog for mange på Parallelvej. Nu er vi tilbage, og nu skal jeg lige love for, at folk er påvirkede. Folk hoster, nogle tager antihistaminer for at kunne gå på arbejde, fordi det klør og svier i huden. Nogle må tage astmamedicin, to har fået konstateret allergi for husstøvemider. Alle sunde og raske mennesker," siger hun.

En nuværende medarbejder, som ønsker at være anonym, var ikke berørt, før man flyttede tilbage på Toftebæksvej, fortæller hun. Hun meldte i juni sin arbejdsplads til Arbejdstilsynet.

"Når jeg er på arbejdspladsen, får man hovedpine, ens øjne bliver tørre," står der i anmeldelsen, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

En anden nuværende medarbejder, som også ønsker at være anonym, har ligeledes meldt arbejdspladsen til Arbejdstilsynet. Vedkommende har siden december sidste år taget astmamedicin. I en henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik, som vedkommende har fået, skriver en speciallæge i lungemedicin, at "jeg synes, at vi har bevis for, at hun ikke har det godt på arbejdspladsen, så jeg anbefaler hende at kigge efter andet arbejde," står der i henvisningen, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

Lene Ciccolini har også indgivet en anmeldelse til Arbejdstilsynet.

"Rengøringen er under al kritik, selv om der dog bliver kigget på, om det kan gøres anderledes. Jeg er maksimalt frustreret over, at det er muligt at proppe flere ind i en bygning, der "lugter af skimmelsvamp - indeklimaproblemer", at ventilationen ikke virker, og når den skal reparares, er det med risiko for at endnu flere bliver syge. Det er min overbevisning, at politik og økonomi sættes over syge medarbejdere," står der i anmeldelsen, som Det Grønne Område er i besiddelse af.

Marianne blev fyret For Marianne Thejl Jespersen endte tiden hos Jobcenter Lyngby-Taarbæk med en fyring. Hun blev fyret oktober 2019. Begrundelsen var "dit langvarige og fortsatte sygefravær", står der i opsigelsen.

"Din læge har konstateret, at du har fået astma og udviklet hypersensitivitet overfor skimmelsvampe, hvorfor du vil blive påvirket af luftbårne skimmelsvampe, uanset om du opholder dig på T8 eller T12 (Toftebæksvej 8 og 12, red.) Dette uagtet, at der ikke længere er skimmelsvamp i de kontorer, der kan anvises dig på T12," lyder vurderingen.

"Fyringen er usaglig, da de har pligt til at stille lokale, der ikke har skimmelsvamp, til rådighed. Min fagforening var inde i sagen, men kommunen ville ikke forhandle eller kompensere. Jeg har kun fået opsigelse, som det var i overenskomsten, på trods af at der var to verserende arbejdskadessager i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mod arbejdspladsen," siger Marianne Thejl Jespersen.

FAKTA PÅBUD

Arbejdstilsynet har givet påbud til Jobcenter Lyngby-Taarbæk, fordi der "foreligger en konkret velbegrundet mistanke om, at der i virksomhedens kontorområde og mødelokaler på begge etager er problemer med indeklimaet, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for de ansatte".

Arbejdstilsynet skriver, at flere ansatte oplever gener i form af hovedpine, tørre slimhinder, hyppig nysen, tørre øjne, gentagen hoste, allergi, forværret astma og eksem.

Ifølge påbuddet skla Jobcenter Lyngby-Taarbæk "undersøge indeklimaforholdene, herunder temperatur, luftkvalitet og luftfugtighed i kontorer og mødelokaler i jobcenteret for at konstatere, om arbejdsforholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige".

Kilde: Arbejdstilsynet Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker ikke at svare på spørgsmål om fyringen, da "kommunen har tavshedspligt i personalesager," skriver man til Det Grønne Område.

Efter fyringen har Jobcenter Lyngby-Taarbæk som tidligere skrevet fået et påbud fra Arbejdstilsynet pga. indeklimaet, ligesom flere medarbejdere har anmeldt arbejdspladsen.

Og selv om undersøgelser viser, at der ikke er skimmelsvamp i skadelige mængder, så bør kommunen blot kigge på medarbejderne, mener Lene Ciccolini.

"Der er lavet den ene undersøgelse efter den anden til 100.000 kroner, og der er ikke nogen, der kan pege på, hvad det er, der er galt," siger hun og fortsætter:

"Jeg er sådan set også ligeglad med, hvad det er, men man kan kigge på folk, og de bliver syge. Og de bliver syge på deres luftveje," siger hun.

Spørger man Annemarie Hede Christensen, hvordan hun har det i dag, efter hun ikke har været på Jobcenter Lyngby-Taarbæk i en årrække, lyder svaret:

"Jeg har det rigtig godt i dag. Min astma forsvandt, da jeg kom væk fra arbejdspladsen. Men i tiden efter, kunne jeg gå ind i rum, og der kunne jeg mærke, om der var skimmelsvamp. Det var helt tydeligt. Det sad i kroppen," fortæller hun.

Marianne Thejl Jespersen mærker derimod fortsat gener.

"Jeg tager dagligt to typer astmamedicin og har lært at leve med astma og hypersensibilitet. Ifølge læger er det to kroniske sygdomme, jeg har pådraget mig, og jeg skal fortsætte med medicinen, da sygdommene ellers kan være livstruende," fortæller hun.

Annemarie Hede Christensen har skiftet navn af personlige årsager, som ikke har med denne sag at gøre. Hun hedder i dag Annemaii Hede.

