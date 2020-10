Ældresagens hjertestarter sidder frit tilgængelig på huset på Gasværksvej i Lyngby. Foto: Frank S. Pedersen

Kun under halvdelen af kommunens hjertestartere tilgængelige efter lukketid

Der er også brug for hjertestartere uden for lukketid. Under halvdelen af hjertestarterne i Lyngby-Taarbæk kan bruges døgnet rundt.

Det Grønne Område - 25. oktober 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen

For nylig var det Hjertestarterdag, og der blev derfor sat fokus på at få alle, der ejer en hjertestarter, til at registrere den på det landsdækkende hjertestarternetværk og til at gøre den tilgængelig for alle døgnet rundt.

"En hjertestarter gavner meget sjældent, hvis den hænger bag lås og slå, og derfor er vores opfordring til alle ejere af hjertestartere, at de skal placeres, så de er tilgængelige for alle i nærområdet hele døgnet. Det er også vigtigt at registrere hjertestarterne på hjertestarter.dk, så vagtcentralen kan se hjertestarteren og henvise til den, når en borger ringer 1-1-2 om hjertestop," siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden blandt andet i en pressemeddelelse.

Ældresagen i den gode ende I Lyngby-Taarbæk er der registreret 224 hjertestartere, hvoraf 98 er til rådighed for alle. En af dem hænger på Ældresagens hus i Lyngby.

"Det var Hjerteforeningen, der opfordrede os til at få en hjertestarter, og den skal selvfølgelig ikke kun være til glæde for medlemmerne i huset, men også alle andre," fortæller Poul Andersen, der er formand for Ældresagen i Lyngby-Taarbæk.

På landsplan er knap 58 procent af de i alt 20.500 registrerede hjertestartere tilgængelige alle dage døgnet rundt. I Lyngby-Taarbæk er det tal kun små 44 procent.

"Jeg er glad for at vi i ældresagen er i den gode ende, og jeg mener at det er både godt og nyttigt," siger Poul Andersen.

Og helt generelt vokser danskernes vilje til at hjælpe i forbindelse med hjertestop. Flere melder sig til frivllige ordninger som hjerteløbere og akuthjælpere, og nye tal fra Dansk Hjertestopregister, at flere end nogensinde før modtager hjertelungeredning inden ambulancens ankomst, hvilket kan have stor betydning for overlevelsen.

Brug for flere Tallene viser også at knapt 5.200 danskere hvert år rammes af hjertestop uden for hospitalet.

I dag er chancen for at overleve cirka 16 procent, hvilket er fire gange højere end overlevelsen i 2001. Den høje overlevelse placerer Danmark i en helt særlig liga internationalt.

Hvis potentialet i danskernes vilje til at træde til skal udnyttes til fulde, så flere dermed får stød med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, er det nødvendigt, at der er hjertestartere til stede, som er fuldt tilgængelige for de frivillige hjerteløbere og akuthjælpere samt eventuelle vidner til et hjertestop, skriver Dansk Råd for Genoplivning i en pressemeddelelse.

På hjemmesiden Hjertestarter.dk kan man, hvor både de tilgængelige og de utilgængelige apparater er.