Kun to fyrværkerisalg i Lyngby fra telte og container

Drive-in salg af fyrværkeri og ”takeaway” med online bestilling af raketter, hvor krudtet kan afhentes eller man kan få det bragt ud.

I år er der ifølge Beredskab Øst kun to steder i Lyngby, der har søgt om tilladelse til containersalg. Det er ved Stadion og på Bakkens P-plads.

De sælger typisk fra et telt på en åben plads og ledet af fyrværkerispecialister.

Tvangslukningen frem til 3. januar betyder, at farvehandlere og lignende, der normalt sælger fyrværkeri, er nødsaget til at holde lukket. .

På Bakkens P-plads har Apollo Fyrværkeri rejst telt på 350 kvadratmeter og er Lyngbys største drive-in salg af fyrværkeri.

"Du kører ind, bestiller som i McDrive fra en oversigt, kører frem, og fyrværkeriet bliver lagt i bagagerummet. Alle bliver i bilen og med god Corona-afstand, siger Jacob Skoustrup fra Apollo Fyrværkeri.

Apollo bringer også ud i Gentofte og Det grønne Område.

Biler og chauffører er ”farligt gods ”-godkendt, og vi overholder fyrværkerireglerne. Derfor er vi nødt til at tage 300 kroner for kørslen, men køber man for mere end 1.500 kroner er udbringning gratis, siger Jacob Skoustrup.

Der er åbent hver dag fra den 27. til 31. december.