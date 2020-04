Artiklen: Kun lille kompensation til forældre: Pasningsbehovet i Lyngby-Taarbæk er tæt på at være opfyldt

Den netop vedtagne mulighed for kommunal kompensation ved uopfyldte pasningsbehov er stort set ikke relevant i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk Kommune er behov for kompensation for manglende pasning stort set ikke-eksisterende.

Regeringen og samtlige partier i Folketingets har indgået aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner - både private og kommunale tilbud. Kompensationen gælder perioden 15. april til 10. maj.

Adspurgt, om Lyngby-Taarbæk Kommune indtil videre har kunnet opfylde forældrenes behov, svarer formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R):

"Alle de kommunale daginstitutioner har fra genåbningen tilbudt pasning af alle med et pasningsbehov. Det samme gør sig gældende i de private daginstitutioner, og flere af de selvejende. Men fem af de selvejende daginstitutioner i kommunen traf den selvstændige beslutning sammen med deres forældrebestyrelse at arbejde med en gradvis genåbning. Det indebar, at børnene i disse institutioner den første uge blev passet i hold - og altså ikke nødvendigvis fik tilbudt pasning hver dag," siger hun.