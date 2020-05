Se billedserie Lånerne stod klar, da Stadsbiblioteket mandag kl. 8 åbnede.

Kun få stod i kø: Stille åbning af Stadsbiblioteket

Det Grønne Område - 21. maj 2020 kl. 17:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag kl. 8 slog Stadsbiblioteket efter to månederes nedlukning atter dørene op. Og de første lånere stod klar ved indgangen. Ligesom politiet, der kom for at tjekke, at alle forholdsregler var overholdt.

"Det er en lidt skabet "corona-model", som vi genåbner med, nemlig kun udlån og aflevering af bøger. Men forhåbentlig er smitterisikoen snart nede på et niveau, hvor biblioteket kan genåbne for de mange kulturtilbud som Stadsbiblioteket også er kendt for," siger biblioteks- og kulturchef Jeppe Bjørn.

Man må ikke tage ophold på biblioteket, og alle møbler er fjernet, så det ikke er muligt at sidde ned og læse.

Cafeen er lukket, da den er en del af biblioteket, og på børnebiblioteket har man skærmet af for møbler og legetøj.

Overalt er der kasser med plastikhandsker og sprit på flasker samt skilte, der skal minde lånerne om at holde afstand og passe på sig selv - og hinanden.

Stadsbiblioteket er så stort, at der ville være plads til 100 mennesker ad gangen, hvis man skulle følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Alle arrangementer er aflyst, men netop nu er man i gang med at planlægge efterårssæsonen.

"Biblioteksgenåbningen er forhåbentligt første skridt hen mod en rigtig genåbning af kulturlivet i Lyngby. Kulturen er jo med til at skabe oplevelsen af at være fælles om byen, og jeg tror, at vi alle savner fællesskaber oven på to måneders nedlukning," siger Jeppe Bjørn.

Biblioteket har åbent fra kl. 8-20 dagligt.