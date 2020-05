?Bornholm har meget at byde på både for turister og fastboende,? siger udflytterkonsulent Rune Holm, der i næste uge parkerer ?Bornholm på Hjul? på Kulturtorvet.

Kulturtorvet: Reklamefremstød for Bornholm på torvedag efter pinse

Rune Holm er tilflytterkonsulent på Bornholm. 2 og 3. juni kan du møde ham på Kulturtorvet, hvor han fortæller om alt, hvad Østersøens Perle kan byde på

Det Grønne Område - 31. maj 2020 kl. 18:30 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan godt undre sig over, hvorfor en tilflytterkonsulent fra Bornholm den 2. og 3. juni kommer trillende med en foodtruck, brochurer og gode argumenter til Lyngby for at 'lokke' borgere til at bosætte sig på klippeøen, når nu man har alt, hvad man behøver af skoler, gymnasier, jobmuligheder og boliger lige ved hånden her i det grønne område.

Og så måske alligevel ikke, for man skal ikke have talt længe med Rune Holm, før end man er parat til at kaste det hele over bord til fordel for en bolig med havudsigt, børn med røde kinder og nyrøgede sild.

"I 2002 boede jeg i Taastrup og havde et ønske om at bo på Frederiksberg, men måtte konstatere, at det var alt for dyrt. Samtidig fik jeg tilbudt et job som fotograf hos TV2," siger Rune Holm, der efter nogen betænkningstid takkede ja til tilbuddet, og byttede køen på Motorring 3 ud med landeveje og cykelstier. Samt jævnlige flyvninger til København.

"Køer er kun noget, der findes på markerne. Og det tager mig kun en time fra mit hus i Svaneke, til jeg står på Rådhuspladsen. Hvor lang tid tager det dig at komme med det offentlige til København?" spørger han retorisk.

500 familier på fem år Bornholm har 39.700 indbyggere, 13 folkeskoler, et gymnasium og adskillige uddannelsessteder i Rønne. Her er blandt andet handelsskole, lærerseminarium, sygeplejeskole og en hel række faglige uddannelsesinstitutioner.

"Der er masser af fordele ved at bo her på øen. Her er smukt, masser af muligheder og billigt at leve. Man får råd til mere, når man bor her. Hvad betaler du selv i ejendomsskatter? spørger han igen retorisk.

Siden han for fem år begyndte sit virke som tilflytterkonsulent, har han skaffet godt 500 familier til Bornholm. Inklusive sin mor og svigermor.

"Det tager som regel to til tre år fra frøet er sået, til folk tager beslutningen om at flytte. Og vi står klar med at hjælpe dem med af finde bolig, skoler, netværk og alt, hvad de har brug for," siger han.

På Bornholm er der ifølge ham 4.000 jobåbninger årligt.

"Der er brug for arbejdskraft i mange sektorer," siger Rune Holm, som man kan møde på Kulturtorvet mellem Magasin og Johannes Fog den 2. og 3. juni fra kl. 11-17.

Med sig har han og de øvrige konsulenter en foodtruck, hvorfra de vil servere små bornholmske delikatesser. De bliver serveret på engangstallerkner og portionsanrettet, så smitterisikoen formindskes. Alle - også dem, der ikke overvejer at bytte livet i en forstadskommune ud med ø-livet, er velkomne. For konsulenter fortælle også meget gerne om alt, hvad øen har at byde på, hvis man vil derfor som turist.