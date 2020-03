Kulturstedet i Bondebyen er snart færdigt: Lindegaarden gør klar til fest og åbning i juni

Murerne er i gang med at pudse detaljerne færdigt på Lindegaarden i Bondebyen.

19. juni fejres den nyrestaurerede gård. Og 12. april er der måske æblepodedag. Begge arrangementer afholdes udendørs.

Lindegaardens Venner er optimistiske og tror på bedre tider. Og derfor opfordrer de allerede nu til, at man sætter et stort kryds i kalenderen ud for fredag den 19. juni.

Her skal man nemlig fejre en nyrestaurerede gård.

I disse dage arbejder murerne udenfor og pudser de allersidste detaljer færdig.

"Når gården er tør nok skal vinduer, døre og porte males. Og så skal gården kalkes gul. For Lindegaarden har altid været gul. Og sådan skal det stadig være," siger Jytte Kløve, der er formand for bestyrelsen for Lindegaardens Venner.

Den 12. april er der også et udendørs arrangement på Lindegaarden. Nemlig æblepodedag. Jytte Kløve siger, at arrangementet bliver gennemført, hvis det er både forsvarligt og tilladt. Og at det vil blive oplyst i løbet af de kommende to uger.