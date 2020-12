Kulturelle anbefalinger fra Templets leder: Cykelture, byvandringer og livekoncerter

Det Grønne Område har bedt lokale kulturelle fyrtårne om at give deres bud på sjove, spændende, anderledes og underholdende oplevelser, der kan være med til at holde humøret oppe og bære vores kulturhungrende læsere sikkert igennem den kommende tids nedlukninger.

Superkilen i København

Der er en masse arkitektonisk kunst at op leve i Københavns byrum. Hop op på din cykel, kør ind mod København og mod Superkilen, Nørrebro. Superkilen er en fusion af by-, landskabsarkitektur og kunst i Nørrebros byrum. Fortsæt ned af den grønne route til Jægersborggade som er fyldt af spændende design, kunst og pladeforretninger. Derefter kan det være passende at stille cyklen, og tage gåtur med en takeaway kaffe i assistentens kirkegård, Nørrebros grønne åndehul, hvor en række berømte dansker ligger begravet.