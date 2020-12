Barbara Læssøe-Stephensen

Kulturelle anbefalinger fra Sophienholm-chef: Lys i mørket, Sylfiden og Dolly Partons America

Det Grønne Område har bedt lokale kulturelle fyrtårne om at give deres bud på sjove, spændende, anderledes og underholdende oplevelser, der kan være med til at holde humøret oppe og bære vores kulturhungrende læsere sikkert igennem den kommende tids nedlukninger.

Det Grønne Område - 19. december 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Barbara Læssøe-Stephensen, chef for udstillingshallen Sohienholm har følgende anbefalinger.

Hvis der er noget vi trænger til er det lys. Derfor har Sophienholm også fået etableret, at alle, der kommer til Sophienholm fra skumring til kl. 21, vil opleve, at der er NYT LYS i mørket. Vi har ladet fire lyskunstere præsentere værker rundt om i parken, så her er virkelig noget at komme efter, også selv om vi har måttet lukke dørene til udstillingen.

Kig op En anden mulighed for at opleve noget inspirerende, selvom alt er lukket, er simpelthen at lægge nakken tilbage og bare kigge op, når man går rundt i byen og på gader og stræder. Vi har så meget fantastisk arkitektur, man sjældent registrere, også her i Lyngby. Tving dig selv til at lægge nakken tilbage, studer detaljerne, gesimserne, tagskæggene, gavlene- vejrhanen på det gamle vandtårn, trappetårnet på rådhuset. Kig op... Pludselig vil du lægge mærke til ting, du aldrig har set før, og få endnu mere at holde af.

Dolly Parton, CIA og den tunge kuffert

Og så er der podcasts. Selv har jeg haft helt vild fornøjelse af to under den første corona nedlukning år: Dolly Partons America og så koldkrigs-dokumentaren om, hvordan metal bandet Scorpions hit Winds of Change måske - måske ikke er skrevet af CIA, som en del i den kulturelle krigsførelse under den kolde krig.

Og hvis du ikke har fået hørt kvinden med den tunge kuffert fra Third Ear, så er det nu. Bare søg på Podcasts, og du skal finde.

Sylfiden på Det Kgl. Teater Endelig vil jeg anbefale én af de gode ting, der er kommet ud af corona. Sikke en gave at vi alle - helt gratis- så kort efter tæppefald kan streame og se Nikolai Hübbes ny opsætning af Sylfiden, med de fuldstændig forrygende kostumer af Anja Vang Kragh og Mia Steensgårds scenografi. Og danserne...Selv hvis man aldrig har været til ballet, er her noget at svælge i.. https://kglteater.dk/xtra/forestillinger/forestilling-sylfiden/?section=videogalleri