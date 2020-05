Krop og sind: Tre terapeuter har slået sig sammen i Virum

"Vi har fundet sammen via en lokaleudlejnningsside på facebook, hvor vi alle tre søgte. Så tilfældigt, men alligevel ikke, for vores profiler passer sammen, og så er vi heldige, at vi også har det godt med hinanden," forklarer Jeanette Grøn, der ud over kropsterapeut byder på hypnoterapi og coaching.