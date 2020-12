-Jeg er enig i Seniorrådets kritik, og jeg håber virkelig, at disse tilsynsrapporter tages alvorligt af både politikere og ledere, siger Poul Andersen, formand for Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Kritik: Der mangler kvalitet i hjemmeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kritik: Der mangler kvalitet i hjemmeplejen

Ældre Sagen er enig med Seniorrådet i krikken af tilsynsrapporterne for hjemmeplejen, som ifølge formanden er 'nedslående læsning'.

Det Grønne Område - 22. december 2020 kl. 11:22 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Den første runde med uameldte tilsyn i både den kommunale og private hjemmepleje, Puk, i Lyngby-Taarbæk er ikke faldet i god jord hos de, som taler de ældres sag lokalt.

Således var Seniorrådet i sidste uge ude med skarp kritik af både den vurdering, som tilsynet har givet den kommunale hjemmepleje, og af forholdene i hjemmeplejen.

I denne uge følger Ældre Sagen trop.

"Der tegner sig et billede af en kommunal hjemmepleje, hvor der mangler kvalitet i plejen, der mangler faglighed og kontinuitet. Det er nedslående læsning," konstaterer Ældre Sagens lokale formand, Poul Andersen, i en kommentar til Det Grønne Område:

"Jeg er enig i Seniorrådets kritik, og jeg håber virkelig, at disse tilsynsrapporter tages alvorligt af både politikere og ledere. Der bør snarest muligt igangsættes indsatser til forbedring af forholdene for de ældre medborgere, som er så afhængige af hjælpen. Rapporterne bekræfter på mange områder den kritik af hjemmeplejen, Ældre Sagen allerede er fremkommet med vedr. medicinhåndtering, personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen har ikke altid tjek på udlevering og indtagelse af medicin. Det kan være ganske alvorligt for den pågældende borger og meget bekymrende for de pårørende."

Vurderingen Lige som Seniorrådet studser også Ældre Sagen over, at den kommunale hjemmepleje af revisionsfirmaet, der har lavet tilsynene og efterfølgende skrevet rapporterne, får middelvurderingen 'Tilfredsstillende'¨.

"Der vurderes ud fra en 5-trins vurderingsskala, hvor 'Tilfredsstillende' er den midterste vurdering. Der ligger altså to vurderinger over, nemlig 'Meget tilfredsstillende' og 'Særdeles tilfredsstillende'. Hjemmeplejen har fået vurderingen 'Tilfredsstillende. I vurderingsskalaens beskrivelse af, hvad bedømmelsen 'Tilfredsstillende' betyder, står der, at forholdene kan karakteriseres som 'tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler'. Denne bedømmelse er ikke acceptabel," mener Poul Andersen:

"En tredjedel af de adspurgte borgere er utilfredse med kvaliteten i den personlige pleje, og næsten alle er utilfredse med rengøringen. Derfor anbefaler tilsynet med rette, at der skal igangsættes en faglig indsats, som giver større tilfredshed," siger han - og slutter:

"Det kan næppe undgås, at der opstår såkaldte 'utilsigtede hændelser', men det er et problem, at ledelsen ikke sikrer en opfølgning, så lignende fejl fremover kan minimeres. Det kan og bør der gøres noget ved nu. Bedømmelsen 'Tilfredsstillende' må være en meget rummelig kategori, når Puks hjemmehjælp på trods af væsentligt større tilfredshed hos de adspurgte borgere havner i samme kategori."