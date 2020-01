"Vi troede, at der ville være forbedringer i år, men to steder er der igen problemer med medicinhåndteringen, og igen er der problemer med, at man ikke taler ordentligt til beboerne," siger Seniorrådets formand, Jørn Gettermann.

Kritik: Den er gal med tonen og medicinen på plejecentrene

Medicinhåndtering og tonen over for beboerne er et fortsat problem, viser uanmeldte tilsyn på plejecentrene. Men generelt får plejecentrene bedre bedømmelse end sidste år.

For et år siden lagde Seniorrådet ikke fingre imellem efter uanmeldte tilsyn på Lyngby-Taarbæk Kommunes plejecentre.

"Seniorrådet er meget bekymret over de mangler, der er konstateret på alle plejecentre," sagde formand Jørn Gettermann til Det Grønne Område.

Nu har der igen været uanmeldte tilsyn, og igen rejser Seniorrådet kritik på baggrund af besøgene.

"Vi troede, at der ville være forbedringer i år, men to steder er der igen problemer med medicinhåndteringen, og igen er der problemer med, at man ikke taler ordentligt til beboerne," siger han til Det Grønne Område.

På to plejecentre blev der ved den uanmeldte stikprøvekontrol konstateret problemer med medicinhåndteringen, på ét plejecenter var der problemer med tonen over for beboerne.

I en udtalelse skriver Seniorrådet til kommunen, at man "ser med stor alvor på", at der igen i år er problemer med medicinhåndteringen, og at man finder det "uacceptabelt", at der igen er problemer med omgangstonen.