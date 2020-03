Se billedserie Gangene på rådhuset er tomme, for medarbejderne arbejder hjemme - og bestræbe sig på at løse deres opgaver så godt som muligt. Foto: Lars Schmidt

Krisestaben holder styr på os: Det kommunale beredskab sikrer, at der kan handles

Kommunalbestyrelsen har for få uger siden vedtaget en ny beredskabsplan. Kriseberedskabet styres på to niveauer: det sundhedsfaglige og et tværgående niveau. De politiske udvalg holder fortsat møder, men gør det virtuelt.

Det Grønne Område - 18. marts 2020 kl. 07:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rådhuset er lukket. Alle kommunale institutioner er lukket. I hvert fald fysisk. For rundt omkring i hele området sidder medarbejdere og ledere hjemme og passer deres job, så kommunens drift kan forløbe så godt som muligt.

Selv borgmesteren arbejder hjemmefra. Sammen med mand og døtre. Da Det Grønne Område fanger hende på telefonen mandag middag, har Sofia Osmani søgt ly i soveværelset.

"Vi deler nok udfordringen med mange i øjeblikket. Pigerne er hjemme, og min mand arbejder også hjemmefra, så det kan godt være svært at finde et fredeligt sted i huset. Lige nu sidder jeg i soveværelset og taler. Johnny har indtaget skrivebordet i stuen, og pigerne laver lektier i køkkenet," fortæller hun, inden snakken føres hen på det alvorlige emne, der er årsag til samtalen: Hvordan håndterer kommunen krisen?

5. marts vedtog kommunalbestyrelsen en ny beredskabsplan for den fortsatte drift af kommunen i en krisesituation, og det er den, man agerer ud fra i disse dage.

Driften skal fortsætte Driften af kommunen skal så vidt muligt fortsætte dér, hvor den kan, fortæller borgmesteren:

"Alle kommunale medarbejdere bliver hjemme og arbejder hjemmefra i det omfang, det overhovedet er muligt. Det er kun til de kritiske funktioner, der kræver fysisk fremmøde, at medarbejderne møder ind. Det er ikke sådan, at vi har sendt folk hjem på ferie i 14 dage. Vi har sørget for, at medarbejderne kan varetage flest muligt af deres arbejdsopgaver. Der er hjemmearbejdspladser og stillet ekstra computere til rådighed for medarbejderne, så vi kan opretholde så normal drift, som overhovedet muligt," fortæller hun:

"Lærerne er på arbejde og sørger for, at eleverne har noget at tage sig til hjemmefra. Der behandles stadig byggesager og laves almindelig drift, men det er ikke lige effektivt altid. Man må nok væbne sig med mere tålmodighed end normalt. Fortsætter vi ikke driften, får vi en kæmpe pukkel på den anden side af det her. Alt, hvad vi kan forsætte med, fortsætter vi med - bare uden fysisk fremmøde."

Kriseberedskabet Kriseberedskabet styres på to niveauer. Der er et sundhedsfagligt beredskab og en tværgående krisestab.

Det sundhedsfaglige beredskab består af kommunaldirektøren, de relevante fagdirektører samt sundhedsfaglige medarbejdere og centerchefer på sundhedsområdet.

"De har en særlig rolle nu, hvor krisen er af sundhedsmæssig karakter," understreger Sofia Osmani.

Borgmesteren selv er med i den tværgående krisestab. Men det er kommunaldirektør Søren Hansen, der er formand for staben. I den tværgående krisestab finder man den øvrige direktion, centerchefen for jura, centerchefen for politik, afdelingschefen for borgmester- og direktionssekretariatet samt en kommunikationskonsulent.

"Vi har en tværgående krisestab, fordi vi skal prioritere på tværs af områder. Der kan opstå situationer, som har økonomiske konsekvenser for kommunen. Der kan være behov for at ændre på serviceniveauet for at løse akutte opgaver eller for at omprioritere mellem områder," forklarer borgmesteren:

"Det kan man normalt ikke gøre uden, at sagen har været i fagudvalg og kommunalbestyrelsen. Men det har vi ikke tid til i en situation som denne. Derfor kan det tværgående kriseberedskab træffe beslutninger, ligesom jeg som borgmester i nogle situationer kan træffe borgmesterbeslutninger. Men når man næste gang har et møde, skal beslutningerne godkendes af politikerne. Så vi har ikke carte blanche til at gøre hvad som helst. Men vi skal kunne handle."

Til og med mandag i denne uge mødte kriseberedskabet fysisk ind. Men frem over holdes der møder virtuelt.

Det politiske niveau På det politiske niveau har man været udfordret efter nedlukningen. Men løsningen har været at holde virtuelle møder ved hjælp af Skype for Business. Det har gjort, at man har kunnet overholde mødeplanen.

Således blev der holdt møde i Kultur- og Fritidsudvalget mandag morgen. De øvrige udvalgsmøder holdes ugen igennem, lige som der er møde i Økonomiudvalget i næste uge.

Men om kommunalbestyrelsesmødet 2. april kan holdes virtuelt, er endnu uklart.

"Vi har haft et ønske om at kunne arbejde videre med flest mulige sager - for ikke at forsinke driften, så medarbejderne kan arbejde videre med sagerne, og store projekter som for eksempel en skolerenovering, ikke forsinkes," siger Sofia Osmani:

"Men der vil være sager, vi ikke kan behandle sådan her. For der er forskel på et rigtigt møde og et møde, der tages digitalt. Særligt når der skal forhandles kompromisser på plads. Men alt, hvad der er kritisk for driften, og det, der kan løses, det behandler vi," understreger hun.

Sofia Osmani fortæller, at det er uvist, om det kommende kommunalbestyrelsesmøde kan holdes virtuelt:

"Det er ikke sikkert, at vi har lovhjemmel til at holde det uden fremmøde. Kommunalbestyrelsesmøderne er nemlig offentlige, og umiddelbart vurderer Indenrigsministeriet ikke, at vi har en sådan særlig situation, at vi kan aflyse eller lukke møderne for tilhørere. Men den vurdering kan nå at ændre sig inden 2. april."

Kan møderne ikke afholdes virtuelt, og er der ikke mulighed for at holde mødet på helt almindelige vilkår den 2. april, kan Sofia Osmani som borgmester træffe beslutninger alene ude fra indstillingerne fra fagudvalgene.

"Det er en situation, jeg helst vil være fri for. Jeg vil foretrække, at vi holder mødet. Omvendt er det vigtigt at vi i størst muligt omgang opretholder driften," siger Sofia Osmani.