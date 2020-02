Krisen i Venstre kulminerer: Vragede Henriette Breum har forladt Venstre

Men det vandt ikke gehør. I stedet for Henriette Breum har partiets lokale bestyrelse valgt at satse på et politisk helt ubeskrevet blad, nemlig 34-årige Helle Binzer, der offentligt er kendt for at have startet forældrebevægelsen i Lyngby-Taarbæk. Det vil dog være partiets medlemmer, som ved generalforsamlingen 26. februar står med det endelige valg. Efter Breums faneflugt ser valget ud til at blive lidt nemmere.

Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen er nu skrumpet helt ind til kun at bestå af ét medlem, og det er tidligere borgmester Søren P. Rasmussen. Mandag morgen meddelte Henriette Breum nemlig, at hun forlader Venstre med øjeblikkelig virkning.

I opposition til ledelsen

Henriette Breum har tre gange inden for det seneste års tid været i opposition til den lokale partiledelse. Først var det, da hun mente, at det var forkert af bestyrelsen at ribbe op i sagen, hvor tidligere bestyrelsesmedlem Ole Holtz-Nielsen var tæt på at blive ekskluderet.

Dernæst bakkede hun på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling andre op end de kandidater, bestyrelsen havde indstillet til valg. Og nu har hun så taget et andet standpunkt end Søren P. Rasmussen og den lokale partiledelse i sagen om Sorgenfri Torv.

”Desværre er jeg kommet til den erkendelse, at jeg ikke kan fortsætte samarbejdet med ledelsen af Venstre i Lyngby Taarbæk kommune. Jeg vælger derfor at blive løsgænger og ikke længere være en del af Venstre i Lyngby-Taarbæk,” forklarer Henriette Breum i en pressemeddelelse:

”Allerede da jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre for seks år siden, var der intern uro i partiet. Konflikter og personfnidder er desværre fortsat gennem årerne af forskellige grunde. Ulykkeligvis er jeg langt fra den første, der vælger at forlade Venstre i kommunen. Det er mit håb, at dette vil give nogen i partiet stof til eftertanke.”

I bestyrelsen hos Venstre i Lyngby-Taarbæk håbede man, at den ekstraordinære generalforsamling i september sidste år ville lægge låg på de indre stridigheder, som har fyldt dagsordenen i partiet i det seneste års tid:

”Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget Henriettes udmeldelse af Venstre. Henriette har bidraget med meget positiv energi gennem hendes tid i kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er uforstående overfor hendes kritik af det arbejde, der foregår i Venstre. Bestyrelsens mandat er bekræftet på en ekstraordinær generalforsamling i september 2019, og der er lagt mange kræfter i at sikre, at alle kom godt videre efter denne generalforsamling,” siger V-formand Lis Coskun Laursen.