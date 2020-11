-Ældreplejen kan i dén grad forbedres. Det viser sommerens debat jo også, siger socialudvalgsformand Bodil Kornbek. Foto: Lars Schmidt

Kornbek starter debat om ældreplejen: 'Ældreplejen kan i dén grad forbedres'

Socialudvalgsformanden får mange henvendelser fra borgerne om ældre, der ikke får nok pleje. Det får hende til at sige, at ældreomsorgen har brug for et løft.

Det Grønne Område - 12. november 2020

"Ældreomsorgen har brug for et løft. Det viser de konkrete eksempler, jeg har set. Det har vi ikke lagt - og det vil vi ikke lægge - skjul på. Den kamp slutter ikke med et budgetforlig. Tværtimod er der brug for en vedholdende opmærksomhed på ældreområdet."

Det siger socialudvalgsformand Bodil Kornbek (S) efter, at hun i sidste uges udgave af Det Grønne Område - en måned efter, at hun var med i budgetforliget - skrev et læserbrev, som først og fremmest handlede om et konkret eksempel på en 91-årig hjemmehjælpsmodtager, der i weekenden må ligge helt til kl. 12, før en hjemmehjælper hjælper hende ud af sengen og i tøjet.

"Der er mange som hende, der har lignende oplevelser og som venter på, at hjemmeplejen får tid til at komme forbi med hjælp og omsorg. Mange oplever vikarer eller forjagede hjælpere, der er ude ad døren, nærmest før de er kommet ind. Det skorter ikke på empatien hos de fleste medarbejdere, men det er tiden, der er knap. Det går ud over de alderssvækkede, og det går også ud over medarbejdernes arbejdsglæde," skrev Bodil Kornbek blandt andet i sit indlæg. Hun fortsatte:

"Vi er over de senere år blevet så gode til at skære ind til benet på ældreplejen, som ikke kan tåle, at der skæres mere. Den slags skæren-ind-til-benet har konsekvenser for kvaliteten af plejen. Det er ikke i orden, at vores alderssvækkede får lov til at ligge alene og vente og vente. De færreste svækkede ældre kan sige fra, når det drejer sig om besparelser og forhold for ældre. Det er på høje tid, at vi er nogen, der gør det for dem! Der skal sættes ind med udvidet tilsyn, fokus på kvalitet, økonomi og konkret handling."

I Socialudvalget Det første, som nu kommer til at ske, er, at Socialdemokratiet tager ældreplejen op på det kommende møde i Socialudvalget.

"Vi har rejst en kvalitetsdagsorden for at sikre, at vi med empati, faglighed og kvalitet kan løfte plejen og omsorgen for de svækkede ældre," siger Bodil Kornbek til Det Grønne Område og løfter sløret for, at der er hjælp på vej fra hendes partifæller i regeringen:

"Det er endnu ikke på plads, men jeg tror og håber, at finanslovsforhandlingerne vil føre til vigtige initiativer, der vil gavne de ældre her i kommunen."

Bodil Kornbek mener ikke, at det er et problem, at hun rejser debatten om ældreplejen lige efter, at alle partier og politikere i kommunalbestyrelsen indgik forlig om de to næste års budgetter.

"Ældreplejen kan i dén grad forbedres. Det viser sommerens debat jo også," siger hun - og uddyber: "I forbindelse med budgettet fik vi taget nogle vigtige beslutninger, hvor vi netop med fokus på kvalitet kan arbejde på nye måder for at løfte ældreplejen: Mere fokus på det menneske, han/hun er, frem for den mere institutionaliserede tankegang og tilgang."

