Kontanter er stadigt velkomne på Bakken - også i efterårsferien

Dyrehavsbakken vil fortsat opfordre sine gæster til at bruge kontanter om onsdagen til den såkaldte Pjerrot-onsdag. Nogle vil måske undre sig over opfordringen på baggrund af corona-situationen, men på Bakken holder man sig til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der altså ikke omfatter advarsler mod mønter og pengesedler.

"Jeg er ikke i tvivl om, at hvis myndighederne havde set en risiko ved at bruge kontanter, så havde man også reguleret det. Og det gælder jo ikke kun os, men også spillehaller, kiosker og så videre," siger direktionssekretær Lene Alsgren. Myndighederne betegner smittefaren gennem mønter og sedler som værende meget lille.

"Det forudsætter selvfølgelig, at man overholder de andre retningslinier om hygiejne og afstand. Vi har beholdere med håndsprit stående klar over det hele," forsikrer hun.

I Rutschebanen, Supernova, Tornadoen, Mine Train Ulven og Polyppen skal man desuden bære mundbind. Bakkens forlystelser er for en stor dels vedkommende beliggende i fri luft, og Sundhedsstyrelsen opfordrer direkte til, at man som familie søger udendørs, hvis vejret er til det i ferien.

"Vi står lige nu midt i en epidemi, hvor vi skal gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer. Også efterårsferien skal planlægges lidt anderledes, end vi er vant til, for at vi kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, mens vi holder ferie. Derfor kan det være en god ide at være sammen med de nærmeste, gøre nogle hyggelige ting hjemme som for eksempel puslespil eller kastanjedyr. Hvis vejret er til det, så vær udendørs, gå en tur i skoven eller find et udendørs arrangement på det lokale museum," siger Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse, hvor opfrdringen fortsætter: